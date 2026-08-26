Fuertes lluvias y más de 1.000 rayos se registran la tarde del miércoles en Galicia 

Un rayo en la ciudad de Vigo el pasado domingo EFE

La borrasca que ha puesto en alerta amarilla a Galicia este miércoles ha dejado fuertes lluvias que han llegado a anegar calles y locales y más de 1.000 rayos registrados, solo esta tarde.

Según informa Meteogalicia, en cuanto a las fuertes precipitaciones, la alerta comenzaba a las 09.00 horas y se extendía hasta las 15.00 horas, al esperarse lluvias que podían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.

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Asimismo, las provincias de A Coruña y Pontevedra estaban en aviso amarillo, desde las 12.00 horas hasta las 18.00 horas, al esperarse tormentas localmente intensas.

Precisamente en Cee se ha registrado una precipitación acumulada de 74.2 litros por metro cuadrado. En Vimianzo ha sido de 56.5 litros y en Zas, de 46.3 litros por metro cuadrado.

En A Coruña ciudad, varias calles se han inundado por la fuerza de las precipitaciones, incluido el paseo marítimo de la ciudad herculina, donde también se ha anegado el recientemente inaugurado mercado de Monte Alto.

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La tormenta también se ha dejado sentir esta tarde, con más de 1.000 rayos registrados desde las 16.00 horas, concretamente 1.076. El periodo de mayor concentración ha sido entre las 18.00 y las 19.00 horas, con 334 rayos.

Para este jueves continúa activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en las provincias de Pontevedra y Ourense, así como en el interior de A Coruña. Se prevén chubascos localmente fuertes.