UPTA estima que abrir en Galicia un pequeño negocio cuesta 117 euros por día

Una mujer atiende a los clientes de un pequeño negocio Archivo El Ideal Gallego

Un autónomo sin asalariados y con un local alquilado soporta unos 2.780 euros en Galicia, 200 menos que a nivel nacional, en costes estructurales, lo que equivale a 117 euros por cada jornada que mantiene abierto el negocio, ocho menos que lo que supone de media en España, según cálculos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

En un comunicado difundido este martes, la organización tomó como referencia a un trabajador por cuenta propia, sin trabajadores a su cargo, con un local alquilado y una actividad de 5,5 días semanales, lo que supone unos 286 días de apertura al año.

Sobre esa base, UPTA cifra el gasto estructural anual en 33.360 euros, sin incluir estimaciones de facturación, ventas ni beneficios, por los 35.760 que cuesta de media en España.

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El alquiler es el gasto que más pesa, con 1.300 euros mensuales (15.600 euros al año por los 18.000 de media), junto a la cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), de 300 euros mensuales, y la electricidad, de 250 euros.

A estos gastos se añaden otros 930 euros mensuales en comunicaciones, gestoría, seguros, servicios bancarios y digitales, mantenimiento, limpieza, seguridad, tasas y demás costes necesarios para mantener la actividad.

UPTA subraya que esa cantidad diaria no constituye salario, ni renta o beneficio para el trabajador por cuenta propia, sino exclusivamente el coste que debe cubrir antes de poder obtener cualquier ingreso.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, recuerda que esos gastos son el “verdadero punto de partida económico de miles de pequeños negocios.