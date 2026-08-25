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Galicia

Rescatados tres tripulantes de un pesquero incendiado que acabó hundido en Estaca de Bares

Efe
25/08/2026 10:24
Así son las embarcaciones de Salvamento Marítimo
Una de las embarcaciones de Salvamento Marítimo
Javier Corominas
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Los tres tripulantes del pesquero Corvo han sido rescatados tras incendiarse la embarcación cuando se encontraba a unas ocho millas al nordeste de Estaca de Bares, en la costa de Mañón (A Coruña), un suceso en el que el barco terminó hundiéndose.

El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Fisterra recibió la alerta sobre las 22:04 horas de este lunes por el incendio del pesquero, cuyos tres tripulantes abandonaron la embarcación en una balsa salvavidas al no poder sofocar las llamas.

En el operativo de rescate participaron el helicóptero Pesca II, del Servicio de Guardacostas de Galicia, y las unidades de Salvamento Marítimo Salvamar Alioth y María Pita, con la colaboración del pesquero Río Xunco.

Este último localizó y rescató a los tres tripulantes de la balsa salvavidas alrededor de las 22:35 horas.

Posteriormente, los tres marineros fueron evacuados en helicóptero hasta Celeiro, en Viveiro (Lugo), donde les esperaba una ambulancia para su traslado.

Mientras tanto, el buque María Pita permaneció en la zona durante la madrugada para combatir el incendio del pesquero, que finalmente se hundió sobre las 05:40 horas.

El buque de Salvamento Marítimo continúa en la zona para recoger los restos del naufragio.

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