La Xunta y la Federación de Autismo promoverán iniciativas para concienciar sobre el TEA

Día Mundial de concienciación del autismo EC

La Xunta ha renovado su colaboración con la Federación Autismo Galicia para promover la sensibilización y la concienciación social sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), así como la implementación de medidas de humanización y de acceso a los servicios y procesos sanitarios que faciliten su uso por parte de personas con esta condición.

Según traslada el Gobierno gallego, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la presidenta de la entidad, Mercedes Fernández, han firmado la renovación del convenio entre el Servicio Galego de Saúde (Sergas) y dicho organismo, en un acto en el que también ha estado presente la subdirectora general de Atención a la Salud Mental del Sergas, Almudena Díaz.

Así, concreta que para poder desarrollar estas actividades de "formación, sensibilización y accesibilidad cognitiva", el departamento sanitario de la Xunta destinará a esta entidad 43.405 euros.

Recuerda, además, que en el año 2025 el Ejecutivo autonómico colaboró, con una aportación de 11.845 euros, en el programa de apoyo en contextos naturales para personas con diagnosis de TEA, "que benefició de manera directa a 200 personas". "Desde 2014 hasta 2025, la aportación total de la Xunta para este programa superó los 104.000 euros", especifica.