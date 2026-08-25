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Galicia

Galicia cuenta con 69 concellos inscritos en sistema VioGén, cuatro más que hace un año

Efe
25/08/2026 17:35
Una mujer muestra un cartel en el que se puede leer 'ni una más' durante un acto de repulsa por un crimen machista en Toledo el pasado 22 de julio
Una mujer muestra un cartel en el que se puede leer 'ni una más' durante un acto de repulsa por un crimen machista 
Ismael Herrero (Efe)
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El Ministerio de Igualdad impulsa la lucha contra la violencia de género en Galicia al sumar 69 ayuntamientos inscritos en el sistema VioGén, lo que supone cuatro más que hace un año, mientras que en 2018 eran 24.

Estas cifras, según ha detallado este martes la Delegación del Gobierno en Galicia, suponen que más del 75% de los ayuntamientos que están en disposición de hacerlo están adheridos al Sistema VioGén, una herramienta para la gestión, valoración y seguimiento de los casos de violencia de género en España.

Para poder contar con este protocolo, las policías locales deben disponer de más de cuatro agentes y tener a uno de ellos especializado en la actuación contra la violencia machista.

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A Coruña es la provincia con mayor número de municipios registrados, con 30, seguida de Pontevedra, con 22; Ourense, con 11; y, por último, Lugo, con 6 ayuntamientos. Además, en la provincia de A Coruña hay otro ayuntamiento que ha iniciado los trámites para adherirse al sistema.

El Ministerio de Igualdad lleva invertidos hasta 2026 más de 113 millones de euros en Galicia en materia de violencia machista, de los cuales más de 13 millones se han destinado a los ayuntamientos.

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