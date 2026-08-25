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Galicia

Galicia activa para este miércoles la alerta amarilla por lluvia y tormenta

Ep
25/08/2026 10:21
Tormenta rayos
Tormenta rayos en A  Coruña 
Víctor Seoane
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Varios puntos de Galicia estarán este miércoles en alerta amarilla debido a una borrasca que dejará lluvias fuertes y tormenta intensas, según los datos de MeteoGalicia.

De esta forma, estarán en alerta amarilla por lluvias el interior, oeste y suroeste de la provincia de A Coruña, el sur de la provincia de Ourense y el litoral de la provincia de Pontevedra.

La alerta comenzará a las 09.00 horas y se extenderá hasta las 15.00 horas, al esperarse lluvias que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Asimismo, las provincias de A Coruña y Pontevedra estarán en aviso amarillo, desde las 12.00 horas hasta las 18.00 horas, al esperarse tormentas localmente intensas.

En la jornada del miércoles la borrasca traerá un descenso moderado de las temperaturas y el viento soplará moderado del sur-suroeste y fuerte en el litoral atlántico.

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