A Xunta mantén 800 aulas grazas ao acordo de mellora do sistema educativo pese á caída de alumnos
O curso comeza este 9 de setembro con 298.436 alumnos de Infantil a Bacharelato, 4.617 menos que o anterior e 22.500 menos que hai unha década
O conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, presentou hoxe as principais cifras, así como as novidades, do inicio do curso 2026/27, que arranca o vindeiro 9 de setembro para alumnado e familias. Nunha rolda de prensa acompañado polo seu equipo directivo, destacou que, malia ao contexto de descenso de alumnos derivado da caída da natalidade, o acordo de mellora do sistema educativo asinado en 2023 cos sindicatos CCOO, ANPE e UGT, ao que despois se sumou CSIF, permitiu manter xa 800 aulas, evitando o seu peche ou favorecendo desdobres.
En referencia a este acordo, ao que se sumaron novidades neste 2026, Román Rodríguez salientou que nos dous últimos cursos se desenvolveu “a maior modernización e mellora da educación en Galicia dos últimos 30 anos”, e que se continúa, “coa mente posta en afianzar os piares da nosa educación no presente e tamén no futuro”. Moitas das medidas “abriron camiño e crearon escola e están a ser imitadas noutras comunidades autónomas e mesmo a nivel nacional”, indicou. “Seguiremos por este camiño, achegando certezas, fiabilidade e avances á nosa educación, froito da colaboración de toda a comunidade educativa”, afirmou.
No que atinxe aos datos de matrícula, o curso comeza con 298.436 alumnos en Educación Infantil, Primaria, ESO e Bacharelato, 4.617 menos que o ano anterior. Por etapas, a maior caída prodúcese en Primaria, con 2.600 alumnos menos; seguida de Infantil (981 menos), ESO (854 menos) e Bacharelato (459 menos). Só Educación Especial conta con 47 alumnos máis.
A comparativa coa situación de hai unha década, respecto do curso 2016/17, reflicte unha caída de 22.500 alumnos nestas etapas, ao tempo que se foi incrementando a presenza de alumnado estranxeiro: do 2,6% daquel ano académico ao preto do 7% actual, o que supón novas necesidades ás que o sistema educativo galego está a dar resposta. É dicir, aínda que a cifra global de alumnado caia, hai máis diversidade nas aulas, que se está atendendo con recursos máis especializados e individualizados.
No que respecta ao número total de aulas, para este curso será de arredor de 12.000, unha cifra moi similar á do ano pasado, con importantes novidades en Infantil, Primaria e Educación Especial, onde medran en 45 grupos.
O conselleiro lembrou que as aulas salvadas son resultado da redución das ratios a 20 alumnos por aula (desde os 25 anteriores) que se completa este curso para toda a etapa de Infantil e comezará a aplicarse no curso 2027/28 en Primaria. Así mesmo, continuarase a aplicación do acordo nos agrupamentos rurais.
“Antes incluso de que se deixen notar estes resultados nas estatísticas anuais do Ministerio, estas reflicten que Galicia é unha das comunidades coas mellores ratios de España en alumnos por aula”, destacou o conselleiro. “Estamos por debaixo da media en todas etapas educativas e en número de alumnos por profesor a ratio galega é a mellor de todo o país: un 9,7 fronte á meda nacional de 11,1”, indicou.
Cifra histórica de docentes
De feito, e aínda cos datos definitivos por pechar, Galicia vai contar este curso cunha cifra histórica de docentes, derivado tanto da redución das ratios como do pacto para intensificar as medidas do acordo de mellora do sistema educativo, rubricado neste 2026, a través do que se reconfigura o horario do profesorado de Secundaria para favorecer unha mellor atención a alumnado e familias. Ademais, grazas ás primeiras medidas do novo Plan de impulso á atención á diversidade, súmanse 150 docentes especialistas (en Pedagoxía Terapéutica e orientadores) nesta etapa, polo que haberá arredor de 900 profesionais máis en Secundaria.
Román Rodríguez destacou esta ampliación do cadro de profesorado como “un fito do que non existen comparativas similares recentes e que redundará nunha mellora da calidade educativa, nunha mellor atención e blindaxe da igualdade de oportunidades”. Cómpre salientar que nos primeiros días de curso aínda se poden producir asignacións a maiores
de docentes a través do Plan MEGA de mellora educativa de Galicia, polo que a cifra total de profesorado aínda non está pechada, pero será unha cifra récord.
Así mesmo, fixo fincapé na necesidade de mellorar a carreira docente desde a formación inicial ata a continua, cuestión crucial na que o Goberno galego leva moito tempo insistindo. Diante da falta de ambición da proposta presentada polo Ministerio de Educación, o conselleiro anunciou que lle pedirá á ministra do ramo ”que incorpore as suxestións de comunidades que, como Galicia, levamos anos traballando neste aspecto”.