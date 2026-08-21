La Xunta atendió a mujeres de más de 170 municipios rurales a través de los Centros de Información á Muller

Los CIM móviles se consolidaron como un recurso "esencial" Xunta de Galicia

La Xunta ha atendido a mujeres de más de 170 municipios del medio rural a través de los Centros de Información á Mujer (CIM) móviles durante sus primeros cinco meses de funcionamiento.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, los CIM móviles se consolidaron como un recurso "esencial" para asesorar y acompañar a las residentes en zonas de la comunidad que no disponen de recursos fijos destinados a este fin. En total, este recurso realizó 390 visitas a los distintos municipios participantes en el programa.

De forma detallada, las consultas relacionadas con la gestión emocional y los vínculos afectivos fueron las más frecuentes, con un total de 239 atenciones psicológicas y 108 atenciones sociales, mientras que las intervenciones de carácter jurídico fueron 31.

Además de la atención individualizada, este servicio desarrolló alrededor de 20 acciones de sensibilización, entre talleres, actividades, grupos de trabajo y puntos de atención en la calle, con el objetivo de concienciar a la población para combatir las desigualdades y las violencias contra las mujeres.

Además, dentro de esta labor de prevención y difusión de los recursos existentes, los CIM móviles también realizaron 17 visitas a centros universitarios.

En este sentido, los datos de estos primeros cinco meses de actividad muestran un aumento de la demanda a medida que transcurre el tiempo, especialmente entre mayo y julio. Esto, ha subrayado la Xunta, indica una "progresiva consolidación y un mayor conocimiento del servicio" por parte de la población.