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Galicia

Las incautaciones de cocaína en Galicia se disparan un 386% en 2025

La provincia de A Coruña concentró la mayoría de las intervenciones con 6,4 toneladas de las 9,3 requisadas

Ep
20/08/2026 00:49
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Las incautaciones de cocaína se dispararon un 386 por ciento en Galicia en 2025, hasta alcanzar las 9,3 toneladas. Lo que supone casi cinco veces más que el año anterior, cuando se habían intervenido 1.922 kilos. La comunidad gallega concentró en 2025 el 12,13 por ciento del total nacional de cocaína incautada, según recoge la Estadística Anual sobre Drogas del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco).

La provincia de A Coruña concentró la mayoría de los decomisos de cocaína del pasado año, al registrar 6,4 toneladas del total. Por su parte, la de Pontevedra superó las 2,8 toneladas; en la de Lugo se intervinieron más de 10 kilos y en la de Ourense casi cinco kilos.

Hachís

Junto a la cocaína, Galicia registró en 2025 un total de 181 kilos de hachís, un 29,52 por ciento más que en 2024, cuando se habían incautado 140 kilos. En el caso de la marihuana, las cantidades pasaron de 119 kilos a 142 kilos, un incremento del 19,37 por ciento.

El informe, hecho público ayer por el Ministerio del Interior, también refleja un aumento de forma destacada de la incautación de plantas de cannabis, que alcanzó las 5.723 unidades, un 186,29 por ciento más que en el año 2024.

Asimismo, las intervenciones de MDMA-éxtasis ascendieron a 2.133 unidades, un 660,83 por ciento más. Otro de los incrementos más destacados corresponde a las metanfetaminas, con 2.069 unidades incautadas, un 20.590 por ciento más que el año anterior.

Descensos

En sentido contrario, las incautaciones de heroína descendieron un 52,95 por ciento, hasta 13.340 gramos, mientras que las de poppers se redujeron un 58,93 por ciento, hasta 520 cc. También se redujeron las intervenciones de anfetamina un 45,83 por ciento y las de MDA bajaron un 94,53 por ciento

En cuanto a la actividad policial, Galicia contabilizó 713 detenciones relacionadas con drogas en 2025, un 7,54 por ciento más que en 2024, mientras que el número de denunciados descendió un 11,85 por ciento, hasta 9.307.

La mayor parte de las detenciones se produjo en la provincia de Pontevedra (297), seguida de la de A Coruña (279), Ourense (67) y Lugo (65).

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