Detenido con 200 dosis de cocaína un hombre expulsado de Ordes por un intento de homicidio

Coche de la Guardia Civil El Ideal Gallego

El Equipo ROCA de la Compañía de Santiago de Compostela y la Guardia Civil del Puesto de Ordes detuvieron estos días a dos hombres que portaban, en total, 360 dosis de cocaína. Uno de ellos, con 200 dosis de droga, tenía además la prohibición de estar en el casco urbano de Ordes por supuesto intento de homicidio.

Los hechos ocurrieron dentro de los dispositivos de seguridad ciudadana y orden público desarrollados con motivo de la celebración de las fiestas patronales de esa localidad.

La primera intervención se desarrolló tras tener conocimiento los agentes del "reiterado incumplimiento" por parte de un hombre de la resolución judicial que le prohibía la permanencia en el casco urbano de Ordes por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa.

Tras realizar las investigaciones y gestiones oportunas, los guardias civiles actuantes constataron la posible presencia de esta persona en la localidad durante el desarrollo de las fiestas, logrando su localización tras abandonar un domicilio situado en el casco urbano.

Los agentes lo interceptaron y hallaron en su poder hallando un total de 200 dosis de cocaína dispuestas para su venta al menudeo, por lo que procedieron a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública, otro de delito continuado de quebrantamiento de condena y un tercero contra la seguridad vial, ya que iba conduciendo un vehículo sin permiso.

La segunda de las actuaciones se produjo en el transcurso de un dispositivo de seguridad que detectó que un vehículo circulaba sin seguro obligatorio y con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada.

Tras interceptar el turismo, los guardias civiles procedieron al registro del mismo y de las pertenencias de esta persona, hallando en una riñonera 160 dosis individuales de cocaína. La Guardia Civil procedió a la detención de este hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública.