La Consellería de Educación distribuyó el último año 30.000 unidades de equipamiento a los centros públicos

Román Rodríguez, conselleiro de Educación Europa Press

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha destacado la dimensión logística del sistema educativo gallego y ha remarcado el "gran volumen de equipamiento" que se distribuye cada año entre los centros educativos públicos de Galicia para su funcionamiento.

Así lo ha hecho este martes durante una visita al almacén con el que cuenta la Consellería en el polígono de Toedo, en A Estrada. "El corazón logístico del sistema educativo gallego, con más de 6.000 metros cuadrados", ha señalado.

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"Desde aquí se suministra a los centros educativos de toda Galicia diferentes equipamientos que usan en el día a día, desde mesas, encerados y pantallas, hasta cocinas o material deportivo, entre otros elementos muy importantes para desarrollar la actividad lectiva", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que el almacén está en funcionamiento desde principios de los años 90 y registra un "enorme volumen de movimientos". Así, en el último año distribuyeron 30.000 unidades de material por imponerte de más de 6,6 millones de euros.

Entre otros elementos, distribuyeron más de 7.600 sillas, más de 9.000 pupitres y mesas de diferentes tipos, 404 encerados y 150 unidades de diferente material como equipos de robótica y programación, colecciones de rocas y minerales, globos terráqueos, modelos de sistema solar, kits de electrónica o esqueletos. Actualmente, el almacén tiene en stock 12.986 elementos de este tipo.

Asimismo, el conselleiro ha recordado que actualmente está en licitación la compra de más equipamiento para llenar el almacén, una vez que están ya finalizadas las obras.