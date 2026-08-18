Galicia llega a los 43.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar

Galicia es líder en la ayuda a la dependencia Archivo El Ideal Gallego

Galicia ha alcanzado los 43.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar, un hito que, según la Xunta, consolida a la Comunidad "como referente en la atención a la dependencia en España".

Esta medida pionera, puesta en marcha por la Xunta hace dos años y única en el conjunto del país, permite que las personas dependientes puedan recibir cuidados en su hogar y forma parte del compromiso del Gobierno gallego con la atención a la dependencia.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico destinó este año 179 millones de euros para esta prestación, un 52% más que en 2025. El Bono Coidado no Fogar consiste en una ayuda de 5.000 euros al año para los dependientes que son cuidados en sus domicilios por un familiar o cualquier otra persona de su entorno. Esta aportación es para todas las personas, con independencia del grado de dependencia que tengan reconocido y de su renta.

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Ahora mismo, Galicia es una de las comunidades autónomas "líderes en la ratio de atención a la dependencia", asegura la Xunta, con más de 97.000 personas recibiendo algún servicio o prestación.

En este panorama, la Xunta reclama "un mayor compromiso por parte del Gobierno central" y apunta que, "pese al anuncio de que este va a comenzar a aportar el 50% de financiación que le corresponde según lo fijado en la Ley de Dependencia, la realidad es que año tras año el Ejecutivo central fue rebajando su aportación, hasta situarse actualmente en un 32%".