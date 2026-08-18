El esfuerzo para alquilar una vivienda sube en las cuatro provincias gallegas, con incrementos de hasta un 27%

Dos personas miran la oferta de vivienda en el escaparate de una inmobiliaria Europa Press

El esfuerzo para alquilar una vivienda ha subido en las cuatro provincias gallegas, con incrementos que alcanzan en alguna provincia hasta el 27% como el caso de Pontevedra, según un informe de Idealista.

En concreto en la provincia de A Coruña este esfuerzo ha aumentado un 22% y un 18% para la compra. En la ciudad herculina este dato es, respectivamente, del 23 y el 24%.

En la provincia de Lugo se sitúa el incremento para alquiler en un 22% y para comprar en un 15%, mientras que en la ciudad es del 22 y el 17%, en cada caso.

En la provincia de Pontevedra, el esfuerzo para alquiler sube un 27% y un 22% para comprar y en la ciudad se sitúa en el 25 y el 23%, en cada caso. En la de Ourense es para alquiler de un 23% y para comprar de un 12%, mientras que en la ciudad se sitúa la subida, respectivamente, en un 22 y un 19%.

El 16% de las viviendas alquiladas en A Coruña en el segundo trimestre del año no llevaban ni un día en el mercado Más información

En España

A nivel estatal, el esfuerzo para acceder a una vivienda en alquiler se ha elevado en España hasta el 39% de los ingresos netos de las familias durante el segundo trimestre de 2026, una cifra que supera en 10 puntos al 29% necesario para la compraventa, según se desprende de un estudio publicado por idealista.

Así, el portal inmobiliario ha argumentado que el encarecimiento de los precios derivado de la escasez de oferta explica que el esfuerzo tanto en alquiler como en compra se mantenga en niveles muy elevados, superando en el caso del arrendamiento los umbrales que los expertos consideran razonables.