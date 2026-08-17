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Galicia

La mortalidad vinculada al calor cae un 80% en Galicia en la primera quincena de agosto

Europa Press
17/08/2026 17:57
Una persona se refresca ante la ola de calor 
Archivo El Ideal Gallego 
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Las sucesivas olas de calor que han afectado a Galicia este verano no parecen haber tenido correspondencia en la mortalidad extraordinaria. Así, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III recoge que en Galicia se produjeron en la primera quincena de agosto 31 muertes vinculadas al calor, un 80% menos que las 150 registradas en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto al perfil de estos fallecimientos, la mayor parte se corresponden con personas mayores de 85 años. Además, 24 de los 31 fallecidos eran mujeres.

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Sube a escala nacional 

A nivel nacional, por el contrario, la tendencia es la opuesta. Así, España registró 1.108 muertes asociadas a las altas temperaturas en la primera quincena de agosto, 146 más que en el mismo mes del año pasado.

Según las estimaciones de MoMo, este supone el tercer mayor dato a nivel nacional para los primeros 15 días de agosto desde que comenzó a funcionar este sistema, en 2015, siendo tan solo superado por la cifra de 2018 -cuando se estima que se produjeron 1.197 defunciones atribuibles al calor- y de 2022 -con 1.225-.

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En cuanto al perfil de los fallecidos en el mencionado periodo de tiempo, 670 fueron mujeres y 438, hombres. La mayoría, 1.070, tenían más de 65 años y, entre estos, 659 eran mayores de 85 años.

Por comunidades autónomas, se estima que en Cataluña se ha producido el mayor número de muertes (575) asociadas al calor, seguida de Andalucía, con 105, Canarias (75), Comunidad Valenciana (56), Castilla y León (53) y Castilla-La Mancha (41).

A estas le siguen Aragón (35), País Vasco (33), Galicia (31), Comunidad de Madrid (31), Navarra (30), Murcia (12), Cantabria (12), Asturias (12), Extremadura (4), La Rioja (3), Melilla (1) y Baleares (1). En Ceuta, el sistema no estima fallecimientos por esta causa.

Desde que se activó el Plan Calor 2026 y se puso en marcha MoMo, se estima que han fallecido 4.191 personas por causas relacionadas con las altas temperaturas. A las 1.108 estimadas durante la primera quincena de agosto, hay que sumar las 123 de mayo -contabilizadas a partir del día 22-, las 936 de junio y las 2024 de julio.

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