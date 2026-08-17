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Galicia

Guardacostas de Galicia decomisan más de 260 kilos de pescado y marisco ilegales en una semana

Europa Press
17/08/2026 17:33
Imagen referencial de un decomiso en Culleredo 
Archivo El Ideal Gallego 
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El Servicio de Guardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, ha decomisado en la última semana un total de 263,4 kilos de diversas especies de pescado y marisco y 656 aparejos de pesca y marisqueo ilegales o antirreglamentarios.

El balance de los operativos de vigilancia y lucha contra el furtivismo realizados entre el 10 y el 16 de agosto se saldó con la tramitación de 46 actas de presunta infracción e incautación a lo largo de toda la costa gallega.

Las actuaciones fueron ejecutadas por las distintas unidades operativas del servicio (Portosín, Vilaxoán, Servicios Centrales, Vigo, A Coruña, Muxía, Ferrol y Celeiro), tanto mediante patrullas terrestres como a bordo de embarcaciones como el 'Irmáns García Nodal', el 'Valentín Paz Andrade' o la 'Mar de Galicia', así como en operativos conjuntos con la Policía Autonómica (Erpol) y la Guardia Civil (Seprona y Tráfico).

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Sobre artes de pesca y marisqueo retiradas del mar por encontrarse sin identificar, en zonas no autorizadas o vulnerando la normativa vigente, los agentes incautaron 503 nasas (para pulpo, nécora, camarón y centollo), 129 aparejos para la captura de pulpo, 25 piezas de artes de enmalle, 15 nasas tipo votirón, un vivero y varias herramientas manuales.

Respecto a las especies incautadas, las mayores cantidades correspondieron a pulpo (117,7 kilos, incluyendo partidas antirreglamentarias y producto congelado sin trazabilidad), centollo (40 kilos decomisados en la Ría de Vigo), pancho bicudo (30,2 kilos interceptados sin documentación en Vilaboa), nécora (31 kilos) y diversas variedades de bivalvos (más de 35 kilos repartidos entre almeja japonesa, babosa, fina y navaja). También se intervinieron cantidades menores de percebe, calamar, choco, bogavante, raya, sargo y maragota.

La práctica totalidad del marisco y pescado decomisado que se encontraba vivo durante los controles en las rías fue devuelto al mar para preservar los recursos marinos, mientras que las capturas aptas para el consumo que no podían ser reincorporadas al medio fueron donadas a centros benéficos y comedores sociales.

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