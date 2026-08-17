Galicia confirma tres casos de sarampión; el inicial probablemente importado

Imagen referencial de una persona con sarampión Archivo El Ideal Gallego

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Sanidade, ha notificado tres casos confirmados de sarampión este año.

De los tres casos, uno se corresponde con el inicial notificado el 23 de julio, cuyo origen se considera probablemente importado.

Los otros dos casos corresponden a contactos estrechos de este caso inicial y, por lo tanto, se consideran relacionados con la importación, apunta Sanidade.

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Este departamento autonómico asegura que el riesgo para la población gallega "continúa siendo muy bajo".

Sanidade recuerda que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa que se previene de forma muy eficaz mediante la vacunación y recuerda que esta vacuna está incluida en el calendario sistemático.

Galicia, recuerda la administración autonómica, "mantiene elevadas coberturas" de vacunación infantil frente al sarampión, más del 95%, y dispone de un sistema de vigilancia epidemiológica que permite detectar precozmente los casos y actuar con rapidez para limitar la posible transmisión.