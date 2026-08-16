La alerta roja por calor se mantiene el lunes en 35 municipios de Galicia

Una mujer pasa ante un termómetro en A Coruña Quintana

La alerta roja por episodio de calor declarada por la Consellería de Sanidade seguirá activa el lunes en los 35 municipios integrados en las zonas isoclimáticas de la montaña de Ourense y el interior de Pontevedra, que ya se encontraban en este nivel de aviso durante el domingo.

De este modo, las localidades de las Rías Baixas bajarán el lunes a nivel naranja, donde se mantienen Valdeorras y el Miño de Ourense. Al mismo tiempo, el sudoeste de A Coruña y el Miño de Pontevedra seguirán en nivel amarillo.

En este contexto, la Secretaría Xeral para o Deporte recomienda no practicar deporte federado en la zona en alerta roja entre las 13.00 y 17.00 horas, salvo en el caso de los deportes náuticos y acuáticos. Asimismo, tanto en este nivel como en el naranja, recomienda la organización de las pruebas que adapte los horarios de la práctica deportiva a las "condiciones específicas" de cada zona.

Una dana deja tormentas, granizo y viento fuerte en toda la Península y Baleares Más información

La Dirección Xeral de Saúde Pública establece estas alertas siguiendo el plan de la Xunta de efectos del calor sobre la salud y en base a los datos proporcionados por Meteosalud y Meteogalicia, que prevén que las temperaturas sigan siendo elevadas hasta el martes. No será hasta el miércoles cuando empiecen a bajar, según la predicción autonómica.

Cabe distinguir estos avisos por salud de los que tienen capacidad para activar los organismos meteorológicos aludidos. En concreto, la Consellería tiene en cuenta los niveles de alerta de ambos sistemas para establecer uno de acuerdo a sus datos, por eso pueden no coincidir, como suele ser el caso.

En la montaña de Ourense, los municipios afectados por la alerta roja el lunes serán O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, O Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

A la zona del interior de Pontevedra pertenecen Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Además, Sanidade recuerda que los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son las personas mayores de 65 anos y menores de cuatro, sobre todo las menores de un año, aquellas personas que padecen patologías y ciudadanos que tomen determinados fármacos, como aquellos con efecto anticolinérgico y diuréticos.

De este modo, promueve seguir sus consejos y recomendaciones, tales como beber más líquidos sin esperar a tener sed; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; evitar comidas copiosas; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, y permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra.