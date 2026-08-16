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Galicia

Controlados los incendios de O Riós y Moaña

Ep
16/08/2026 23:52
Vista del incendio forestal de Riós
Vista del incendio forestal de Riós
EFE
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El incendio declarado el sábado en O Riós (Ourense) y el originado este domingo en Moaña (Pontevedra) han quedado controlados a las 19.32 horas y 17.33 horas, respectivamente. A falta de una estimación exacta, la Consellería do Medio Rural calcula la afectación de este último en menos de una hectárea, por lo que se trataría de un conato.

Al respecto del fuego ourensano, ha calcinado unas 30 hectáreas desde su inicio a las 16.54 horas del sábado en la parroquia de Fumaces e A Trepa. Este incendio llevó a Medio Rural a decretar la pasada tarde el nivel 2 de alerta --ya desactivado-- ante la proximidad al núcleo de Fumaces, donde puso en riesgo a una vivienda, según la regidora, Eva Barrio.

Hasta allí se ha movilizado a un amplio número de medios de extinción. Por parte de Medio Rural, tres técnicos, 17 agentes, 24 brigadas, 18 motobombas, tres palas, tres helicópteros y siete aviones. También ha acudido una brigada de la BRIF de Laza, dependiente del Minsiterio para la Transición Ecológica (Miteco). Asimismo, numerosos vecinos salieron a frenar las llamas.

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Por su parte, el incendio de Moaña se inició a las 12.08 horas de este domingo en la parroquia de Meira. Hasta el momento, el departamento autonómico ha desplazado para su extinción a tres agentes, cinco brigadas, dos motobombas, un helicóptero y dos aviones.

Además, sigue estabilizado un fuego en Lousame (A Coruña), parroquia de Lesende, desde las 08.43 horas del sábado. Este afecta a alrededor de 20 hectáreas, en base a las últimas estimaciones. A causa de él, Medio Rural ha movilizado hasta ahora a 18 agentes, 27 brigadas, 22 motobombas, dos técnicos, tres palas, una unidad técnica de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones.

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