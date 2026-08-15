Alerta roja por calor en 70 municipios de Galicia
Unos 70 municipios gallegos estarán mañana, domingo, en alerta roja por altas temperaturas en el interior de Pontevedra, las Rías Baixas y la montaña ourensana, ha informado la Xunta.
Además, estarán en alerta naranja por calor, las localidades de Valdeorras, sur de Lugo y el Miño en Ourense; mientras que el nivel desciende al amarillo para las del sudoeste de A Coruña y el Miño en Pontevedra.
Según la previsión de Meteogalicia, durante la jornada de mañana domingo y hasta el martes las temperaturas seguirán siendo elevadas, y no se prevé que empiecen a bajar hasta el próximo miércoles.
Así, los termómetros alcanzarán máximas de 37 grados en la ciudad de Ourense, y de 36 en Pontevedra y Vigo, con Santiago de Compostela también por encima de los 30 grados.
Los municipios afectados por la alerta roja son, en el interior de Pontevedra: Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda, y Vila de Cruces.
En las Rías Baixas, estarán en esta situación Barro, Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Catoira, Gondomar, O Grove, A Illa de Arousa, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Mos, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Pontevedra, Portas, Poio, Ponte Caldelas, Pontecesures, Redondela, Ribadumia, Sanxenxo, Soutomaior, Valga, Vigo, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa, y Vilanova de Arousa (33).
En Ourense: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, y Xunqueira de Espadanedo.
Ante esta situación la Xunta recomienda no practicar deporte federado en la zona en alerta roja entre las 13.00 y 17.00 horas, salvo en el caso de los deportes náuticos y acuáticos.
Al mismo tiempo, tanto en el caso de alerta roja como naranja, se aconseja que la práctica deportiva se adapte a las condiciones específicas de cada zona, y se adopten las medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto de las altas temperaturas en la salud.