Alerta roja por calor en 70 municipios de Galicia

Una mujer bebe durante una jornada de calor en A Coruña Javier Alborés

Unos 70 municipios gallegos estarán mañana, domingo, en alerta roja por altas temperaturas en el interior de Pontevedra, las Rías Baixas y la montaña ourensana, ha informado la Xunta.

Además, estarán en alerta naranja por calor, las localidades de Valdeorras, sur de Lugo y el Miño en Ourense; mientras que el nivel desciende al amarillo para las del sudoeste de A Coruña y el Miño en Pontevedra.

Según la previsión de Meteogalicia, durante la jornada de mañana domingo y hasta el martes las temperaturas seguirán siendo elevadas, y no se prevé que empiecen a bajar hasta el próximo miércoles.

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Así, los termómetros alcanzarán máximas de 37 grados en la ciudad de Ourense, y de 36 en Pontevedra y Vigo, con Santiago de Compostela también por encima de los 30 grados.

Los municipios afectados por la alerta roja son, en el interior de Pontevedra: Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda, y Vila de Cruces.

En las Rías Baixas, estarán en esta situación Barro, Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Catoira, Gondomar, O Grove, A Illa de Arousa, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Mos, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Pontevedra, Portas, Poio, Ponte Caldelas, Pontecesures, Redondela, Ribadumia, Sanxenxo, Soutomaior, Valga, Vigo, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa, y Vilanova de Arousa (33).

En Ourense: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, y Xunqueira de Espadanedo.

Ante esta situación la Xunta recomienda no practicar deporte federado en la zona en alerta roja entre las 13.00 y 17.00 horas, salvo en el caso de los deportes náuticos y acuáticos.

Al mismo tiempo, tanto en el caso de alerta roja como naranja, se aconseja que la práctica deportiva se adapte a las condiciones específicas de cada zona, y se adopten las medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto de las altas temperaturas en la salud.