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Galicia

Alfonso Rueda sóbese á bicicleta para estrear a senda peonil que une Milladoiro e a Intermodal de Santiago

O presidente da Xunta inaugura un tramo no que o Goberno galego investiu 7,5 millóns de euros

Ep
14/08/2026 16:44
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (i),junto a Anco Queiruga (d), presidente de Cocemfe, ayer en el acto de apertura del tramo de senda peatonal entre Milladoiro y la intermodal de Santiago
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (i),junto a Anco Queiruga (d), presidente de Cocemfe, ayer en el acto de apertura del tramo de senda peatonal entre Milladoiro y la intermodal de Santiago
Xurxo Martínez (Efe)
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O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, subiuse á bicicleta este venres para estrear o treito da senda peonil que conecta O Milladoiro coa Estación Intermodal de Santiago de Compostela.

Trátase dun traxecto de case seis quilómetros no que o Goberno galego investiu 7,5 millóns de euros, cofinanciados con fondos Next Generation.

Acompañado do conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; e da conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, o presidente percorreu uns 500 metros de senda, primeiro a pé xunto a toda a comitiva -na que tamén participaron membros das corporacións municipais de Ames e Santiago- e despois en bicicleta e en tándem.

O presidente reivindicou a mobilidade sustentable e animou a deixar o coche "aparcado" para gozar dunha ruta "integrada na paisaxe, accesible e conectada co transporte público, que contribúe así mesmo ás políticas de transición ecolóxica e de cambio climático".

Após un "esforzo de consenso", destacou, ponse en marcha o último tramo da senda que, tal e como apuntou, "está a transformar xa a mobilidade entre Santiago e Ames, reforzando a unión que houbo sempre entre estes dous concellos".

Dáse así resposta á demanda social de conexións seguras para camiñar ou circular en bicicleta, ademais de contribuír, indicou, a reducir as emisións ao medio ambiente.

Alfonso Rueda enmarcou esta infraestrutura na aposta do Goberno galego por unha mobilidade "sustentable e saudable", sinalando que este tipo de actuacións "favorecen tamén a seguridade viaria".

O eixo de mobilidade sustentable de Santiago de Compostela componse de tres tramos e permite chegar tamén ao Hospital Clínico e San Caetano. Suma en total 10,3 quilómetros, cun investimento de 11,2 millóns de euros.

Ames: "Un gran pasa para fomentar a mobilidade"

Pola súa banda, o alcalde de Ames, Blas García, sinalou que a inauguración desta senda supón "un gran paso" para fomentar unha mobilidade sustentable entre Ames e Santiago.

Apuntou tamén que a infraestrutura se combina "á perfección" coa humanización da avenida Rosalía de Castro en Ou Milladoiro, que aposta tamén por unha mobilidade interior máis sustentable, segura e accesible.

"Ambas as actuacións atopáronse con oposición e debate, algo lóxico cando falamos de obras relevantes que transforman o espazo público e afectan directamente á vida das persoas, pero por encima de calquera diferenza debe primar sempre o interese xeral. As administracións públicas estamos para sumar, para colaborar e para remar na mesma dirección cando se trata de mellorar a vida dos veciños", defendeu.

PP de Santiago: "Un proxecto de cidade"

Na mesma liña expresouse o líder do PP en Santiago, Borja Verea, que definiu a infraestrutura como un "proxecto de cidade" e lembrou que esta conexión formaba parte do plan co que concorreu ás eleccións municipais de 2023. Desde entón, apuntou, mantivo o seu defensa mesmo nos momentos "nos que se cuestionou publicamente a súa viabilidade".

Destacou que o resultado final demostra que é posible "avanzar respectando ao mesmo tempo o patrimonio e o medio ambiente".

O BNG de Santiago advirte do "impacto ambiental e patrimonial"

Por último, o BNG de Santiago emitiu un comunicado no que lembra que continúan apoiando aos veciños e as súas reclamacións polo "impacto ambiental e patrimonial" do proxecto da senda ciclista e peonil.

Máis aló das alegacións presentadas polos veciños, colectivos sociais e polo propio Concello, lembran que a través do deputado no Congreso Néstor Rego, reclamaron ao Goberno central que actúe "fronte a unha intervención claramente lesiva para zonas de alta sensibilidade ambiental como as Brañas do Sar e o Bosque do Banquete de Conxo".

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