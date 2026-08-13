Xenoma Galicia permitió detectar ya 42 personas con variantes genéticas de riesgo

Antonio Gómez Caamaño, y Ángel Carracedo, supervisan el acto de toma de muestras del proyecto 'Xenoma Galicia'' XUNTA DE GALICIA

El proyecto Xenoma Galicia, que promueve la Xunta con el objetivo de detectar variantes de riesgo para enfermedades hereditarias graves como el cáncer de mama y ovario, el síndrome de Lynch o la hipercolesterolemia familiar, ya permitió detectar 42 personas positivas entre las muestras analizado hasta el momento.

El programa, coordinado por la Consellería de Sanidade y bajo la dirección de los investigadores de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica María Brión y Ángel Carracedo, contribuirá al diseño de nuevos programas de prevención y detección temprana y personalizada.

Este programa de cribado genético alcanza 2.504 muestras analizadas hasta ahora de los 4.261 participantes reclutados hasta el momento, registrando una tasa de positividad del 1,7 %, informa el Gobierno gallego en un comunicado.

En diciembre del año 2024, echaba a andar el programa con la puesta en marcha de dos pruebas piloto, consistentes en la recogida de muestras de sangre y de saliva, con el objetivo de avanzar en el conocimiento y en la detección precoz de estas enfermedades.

En el caso del pilotaje de muestras sangre, Sanidade detectó 19 positivos entre las 1.037 personas que aceptaron participar en el programa y ya fueron analizadas: 10 con riesgo de cáncer de mama y ovario hereditario; 5 positivos para síndrome de Lynch -afección genética que aumenta el riesgo de padecer distintos tipos de cáncer-; 1 doble positivo para las dos anteriores, y 3 de hipercolesterolemia familiar -trastorno genético hereditario que causa niveles muy altos de colesterol LDL ('malo') desde el nacimiento -.

Por su parte, de las 902 personas a las que se tomó una muestra de saliva, la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica ya analizó 796 muestras, detectando 9 casos positivos (6 con riesgo de cáncer de mama y ovario hereditario y 3 de hipercolesterolemia familiar).

En total, participaron en esta fase piloto un total de 1.939 personas, registrándose 28 personas con variantes genéticas de alto riesgo, se explica en el comunicado.

En febrero del presente año, el departamento sanitario de la Xunta inició una nueva fase del proyecto, llevando a cabo una recogida de muestras progresiva e individualizada en las siete áreas sanitarias con el fin de lograr la participación de otras 5.000 personas para muestra de sangre.

En esta fase 1 ya se analizaron las muestras de 671 de estos participantes, lo que posibilitó encontrar 14 casos positivos más para las patologías cribadas. Concretamente, 6 participantes dieron positivo para cáncer de mama y ovario hereditario; 2 participantes dieron positivo en síndrome de Lynch, y 6 en caso de hipercolesterolemia familiar.

Si se suman las muestras analizadas en los pilotajes de sangre (1.037) y de saliva (796), a las muestras que ya se analizaron de esta Fase 1 (671), el proyecto Xenoma Galicia alcanza un total de 2.504 muestras biológicas analizadas, con 42 positivos detectados (19 del piloto de sangre; 9 del piloto de saliva, y 14 en el que se lleva de Fase 1.

Tras el verano, la Consellería de Sanidade continuará con la toma de muestras en las áreas sanitarias de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras y de A Coruña y Cee, junto con el distrito sanitario de Lugo.