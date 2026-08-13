Xenoma Galicia detecta 42 personas con variantes genéticas de riesgo

Carracedo y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante una toma de muestras en febrero Xoán Rey (Efe)

El proyecto Xenoma Galicia, que promueve la Xunta para detectar variantes de riesgo para enfermedades hereditarias graves como el cáncer de mama y ovario, el síndrome de Lynch o la hipercolesterolemia familiar, ya permitió detectar 42 personas positivas entre las muestras analizadas hasta el momento.

Del total de positivos para las patologías cribadas, 22 dieron para cáncer de mama y ovario hereditario; siete para síndrome de Lynch; un doble positivo para las dos anteriores, y doce positivos para hipercolesterolemia familiar.

El programa, coordinado por la Consellería de Sanidade y bajo la dirección de los investigadores de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica María Brión y Ángel Carracedo, contribuirá al diseño de programas de prevención y detección temprana y personalizada.

Este programa de cribado genético alcanza 2.504 muestras analizadas de los 4.261 participantes reclutados hasta el momento, registrando una tasa de positividad del 1,7%.

En diciembre de 2024, echaba a andar el programa con dos pruebas piloto de recogida de muestras de sangre y de saliva, para avanzar en el conocimiento y en la detección precoz de estas enfermedades.

Muestras de sangre

En el caso de las muestras sangre, Sanidade detectó 19 positivos entre las 1.037 personas participantes en el programa y ya fueron analizadas: diez con riesgo de cáncer de mama y ovario hereditario; cinco positivos para síndrome de Lynch –afección genética que aumenta el riesgo de padecer distintos tipos de cáncer–; un doble positivo para las dos anteriores, y tres de hipercolesterolemia familiar –trastorno genético hereditario que causa niveles muy altos de colesterol LDL (malo) desde el nacimiento–.

De las 902 personas a las que se tomó una muestra de saliva, la Fundación de Medicina Xenómica analizó 796 muestras, detectando nueve positivos (seis con riesgo de cáncer de mama y ovario hereditario y tres de hipercolesterolemia familiar). En total, participaron en esta fase piloto 1.939 personas, registrándose 28 con variantes genéticas de alto riesgo.

Nueva fase

El pasado febrero, Sanidade inició una nueva fase, recogiendo muestras en las siete áreas sanitarias para lograr la participación de otras 5.000 personas para muestra de sangre. En esta fase 1 ya se analizaron las muestras de 671 de estos participantes, lo que posibilitó encontrar 14 positivos. Así, seis participantes dieron positivo para cáncer de mama y ovario hereditario; dos en síndrome de Lynch, y seis en hipercolesterolemia familiar. Si se suman las muestras analizadas en los pilotajes de sangre (1.037) y de saliva (796), a las muestras analizadas de esta Fase 1 (671), el proyecto alcanza 2.504 muestras analizadas, con 42 positivos (19 del piloto de sangre; nueve del piloto de saliva, y 14 en lo que va de Fase 1). Tras el verano, Sanidade seguirá la toma de muestras en las áreas sanitarias de Ourense, Verín y O Barco, de A Coruña y Cee y el distrito sanitario de Lugo. l