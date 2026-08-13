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Galicia

Rueda destaca el valor de las cooperativas y avanza la nueva ley para impulsarlas

Efe
13/08/2026 20:49
Rueda, en un momento de su visita de este jueves a A Esperanza
Rueda, en un momento de su visita de este jueves a A Esperanza
Kiko Delgado (Efe)
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó este jueves el valor de las cooperativas gallegas, sobre todo para el medio rural, y avanzó que la nueva ley para impulsar este tipo de asociaciones estará ultimada “en poco tiempo” y será remitida al Parlamento para su tramitación.

 Durante su visita, acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, a la granja A Esperanza de la Cooperativa Agraria Provincial da Coruña, impulsora de Bico de Xeado, en San Sadurniño, instó a “poner en valor este tipo de proyectos y darlos a conocer porque son el ejemplo de como va evolucionando todo en nuestro rural”.

 Rueda se refirió a otros “retos muy inmediatos” para el medio rural como contar con más mano de obra y que “venga a trabajar gente de fuera” para lo que espera poder “cerrar este año” la competencia, que se está negociando con el Estado, para las autorizaciones iniciales de permisos de trabajo, vinculados a la residencia, para contratar a extranjeros.

 También señaló el tema de la vivienda, sobre el que aseguró que, tras centrarse en las ciudades, ahora hace falta “poner en marcha” el parque de vivienda en el rural; y el necesario relevo generacional que “está funcionando más de lo que pensamos”, ha apostillado. 

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