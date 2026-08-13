Qué aceite de motor usar en verano en las carreteras de Galicia

Los aceites modernos, sobre todo los sintéticos, están diseñados para mantener su comportamiento en un rango amplio de temperaturas Cedida

La mayoría de los conductores revisa el aceite solo cuando ve el testigo encendido, pero el calor del verano y el trazado de las carreteras gallegas exigen algo más de atención antes de que llegue el problema. En Galicia, donde se combinan tramos de montaña, curvas cerradas y autovías como la AP-9 o la AP-53, elegir bien la viscosidad del aceite puede marcar la diferencia entre un motor que aguanta años y uno que empieza a dar problemas antes de tiempo.

En resumen: en los meses de más calor conviene no bajar de la segunda cifra de viscosidad que permite el fabricante del coche, revisar el nivel con algo más de frecuencia y prestar atención especial si se conduce por zonas de montaña del interior. Si necesitas elegir la referencia adecuada para tu vehículo, puedes ver la selección de aceite de motor en AutoDoc.es filtrada por marca y modelo. A continuación se explica por qué y qué viscosidad elegir según cómo conduces.

Por qué el verano cambia las reglas

El aceite de motor tiene una función sencilla de explicar aunque técnica por dentro: crear una película que separa las piezas metálicas del motor para que no se desgasten entre sí. Esa película depende de la viscosidad, es decir, de lo espeso o lo fluido que es el aceite.

• Con el frío, el aceite tiende a espesarse.

• Con el calor, se vuelve más líquido.

Si en verano el aceite se queda demasiado fluido, pierde parte de su capacidad de proteger el motor, sobre todo en momentos de mayor exigencia, como subir un puerto de montaña o circular varias horas seguidas por autovía con el motor caliente.

Esto no significa que haya que cambiar de aceite cada verano. Los aceites modernos, sobre todo los sintéticos, están diseñados para mantener su comportamiento en un rango amplio de temperaturas. Pero sí conviene comprobar que el aceite que lleva el coche es el adecuado para el uso que se le va a dar en los meses de más calor.

Cómo leer la viscosidad en el envase

La viscosidad se indica con una combinación de números y letras, por ejemplo 5W-30 o 10W-40:

Esta clasificación la establece la norma SAE J300 (Society of Automotive Engineers), que reconoce once grados de viscosidad:

El índice de viscosidad en caliente se mide, en concreto, entre los 40 ºC y los 100 ºC, que es aproximadamente el rango de temperatura interna en el que trabaja un motor una vez alcanza su punto normal de funcionamiento: el termostato suele abrirse en torno a los 80 ºC para regular la temperatura del motor entre los 80 ºC y los 100 ºC.

Para el verano gallego, con temperaturas que en las zonas del interior como Ourense pueden subir bastante más que en la costa, muchos talleres recomiendan no bajar de la segunda cifra indicada por el fabricante del coche. Es decir, si el manual del vehículo permite un rango como 5W-30 o 5W-40, en los meses de más calor y sobre todo si se hacen trayectos largos o de montaña, la opción más espesa dentro de ese rango suele dar un margen de seguridad mayor.

El caso de las carreteras de montaña y las curvas

Los tramos de montaña, muy habituales en el interior de Lugo y Ourense, obligan al motor a trabajar más: más revoluciones, más temperatura, más carga en las subidas. En esas condiciones, un aceite que se queda demasiado líquido por el calor pierde parte de su capacidad de proteger las piezas del motor justo cuando más lo necesita. Por eso, quienes conducen habitualmente por zonas como O Courel, la Serra do Xistral o los accesos a Ancares deberían prestar especial atención a este punto, especialmente si el coche ya tiene unos años y varios miles de kilómetros.

El interior de Ourense es, precisamente, uno de los puntos donde más se nota esta exigencia añadida sobre el motor. Frente a la imagen de Galicia como región de clima suave, la provincia de Ourense registra en verano máximas medias en torno a los 30-31 ºC en julio y agosto, y en los episodios de ola de calor las temperaturas superan con frecuencia los 35-38 ºC, con algún registro histórico que ha llegado incluso a los 44 ºC, entre los más altos de Europa en esas fechas. Ese contraste térmico, unido al desnivel de las carreteras de montaña, hace que el motor trabaje en unas condiciones bastante más exigentes que las de un trayecto llano por la costa.

La diferencia entre el interior y la costa se aprecia mejor con las cifras una al lado de la otra:

Amñas calor, el aceite necesita más viscositdad para proteger el motor Cedida

Cuanto mayor es la temperatura ambiente y la exigencia sobre el motor, mayor es la necesidad de un aceite con buena viscosidad en caliente.

En la costa, aunque las temperaturas suelen ser algo más suaves gracias a la influencia del mar, los atascos de la época estival en zonas como Rías Baixas o el entorno de A Coruña también generan calor extra en el motor, por el uso constante del aire acondicionado y las paradas y arranques continuos

Señales de que el aceite no está a la altura del calor

• Testigo de presión de aceite que se enciende o parpadea, sobre todo en trayectos largos o cuestas.

• Ruido metálico más perceptible al arrancar en caliente o tras varias horas de conducción.

• Consumo de aceite más alto de lo normal entre revisiones, algo que se nota con más frecuencia cuando las temperaturas son altas.

• Olor a quemado leve que puede aparecer si el aceite empieza a degradarse por el calor sostenido.

Si aparece cualquiera de estas señales, lo recomendable es revisar el nivel y el estado del aceite cuanto antes, y no esperar a la siguiente revisión programada.

Cada cuánto revisar el nivel en verano

Aunque el intervalo de cambio de aceite lo marca el fabricante, normalmente entre 10.000 y 15.000 kilómetros o una vez al año, en verano conviene comprobar el nivel con más frecuencia, sobre todo antes de viajes largos por la costa o el interior. Revisar el nivel con el motor frío, en una superficie plana, es un gesto sencillo que muchos conductores dejan de lado y que puede evitar averías importantes.

También es buen momento para comprobar el color y la textura del aceite en la varilla. Un aceite en buen estado suele tener un tono ámbar o marrón claro; si aparece muy oscuro, espeso o con partículas, es señal de que ha llegado el momento del cambio, aunque no se haya cumplido todavía el kilometraje indicado.

Qué aceite elegir según el uso del coche

No todos los conductores necesitan lo mismo:

En caso de duda, la referencia más fiable siempre es el manual del propio vehículo, ya que cada motor está diseñado para un rango de viscosidades concreto. Un taller de confianza también puede orientar sobre si conviene ajustar el aceite según el tipo de conducción y la zona donde se circula habitualmente.

El calor del verano y el relieve de Galicia, con sus montañas, curvas y tramos de costa con tráfico intenso, ponen a prueba el aceite del motor más de lo que muchos conductores piensan. Elegir la viscosidad adecuada dentro del rango que permite el fabricante, revisar el nivel con algo más de frecuencia y estar atento a las señales de aviso son gestos sencillos que ayudan a que el motor llegue en buen estado al final de la temporada, tanto si se conduce por la costa como por el interior.