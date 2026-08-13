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Galicia

O sistema educativo galego contará con 536 centros plurilingües o próximo curso 2026/27

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
13/08/2026 14:20
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Seis centros decidiron incorporarse a esta iniciativa e outros dous ampliar a súa participación
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O sistema educativo galego contará con 536 centros plurilingües o próximo curso 2026/27 nas etapas de Infantil, Primaria, ESO ou Bacharelato e FP. 

Seis centros decidiron incorporarse a esta iniciativa e outros dous ampliar a súa participación na mesma a outras etapas. Trátase dun modelo voluntario para os centros desde a súa posta en marcha, informa a Xunta nunha nota. 

Do total dos centros con modelo plurilingüe, 445 serano en Primaria e 93 en ESO (aínda que parte deles sonos en ambas as etapas á vez), 259 en Infantil, 16 centros en Bacharelato e 40 en FP. 

Corenta dos centros impartirán ciclos ou másteres de Formación Profesional plurilingües e outros dous ensinos artísticas. 

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