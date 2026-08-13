Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Muere el artista Víctor Coyote, dibujante, guionista y compositor

Efe
13/08/2026 18:58
El artista gallego, Víctor Coyote 
Archivo El Ideal Gallego 
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El artista gallego Víctor Coyote, una figura polifacética destacada como dibujante, guionista y compositor, ha fallecido este jueves.

Coyote -nacido en Tui, Pontevedra, en 1958- inició su trayectoria musical en 1981 con el grupo Los Coyotes, en la movida viguesa primero y en la madrileña después.

Al frente de esa banda fue una figura destacada de los años ochenta, con canciones como 'Cien guitarras' y 'Esta noche me voy a bailar'. Tras la disolución del grupo a comienzos de los noventa, continuó su carrera en solitario.

Además de su faceta musical, ha desarrollado una amplia labor como dibujante, pintor y diseñador gráfico, con trabajos para carteles, portadas, títulos de crédito, anuncios y videoclips. También ha publicado el libro 'Cruce de perras'.

Víctor Coyote | “La música influencia a los dibujantes: son dos mundos muy relacionados”

Más información

El director del salón internacional del cómic Viñetas desde o Atlántico, Manel Cráneo, ha dicho que está "desolado, totalmente descolocado" porque "tal día como hoy hace un año estaba preparando su concierto del año pasado", pues estuvo invitado al festival.

"Era una persona maravillosa, un artista muy humilde, consciente de que hoy puedes estar arriba y mañana ser olvidado. Colaboramos en los últimos años en varios proyectos artísticas y siempre fue un gran profesional que siempre cumplía".

Cráneo lo ha definido como una "figura indiscutible del cómic español y de la música de la década de 1980, un avanzado a su tiempo, un gran compositor, con una figura polifacética también como dibujante y guionista".

Homenaje

Viñetas desde o Atlántico prepara un homenaje a Coyote en los próximos días, mientras dura la desolación de todo el equipo.

La editorial Astiberri ha publicado un mensaje en sus redes sociales en las que lamenta el fallecimiento. "Recibimos una noticia dolorosa: Ha fallecido Víctor Coyote, músico, ilustrador y escritor entre otras muchísimas cosas. Te echaremos de menos", expresan.

Las redes sociales se están volcando con mensajes de recuerdo cargados de afecto y reconocimiento a su trayectoria, entre ellos el los periodistas musicales Diego A. Manrique y Fernando Neira o el ilustrador Carlos Azagra.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vertedero en Cambre

El Consorcio As Mariñas retira dos puntos de vertidos incontrolados en Cambre
Redacción
El ideal gallego

Muere el artista Víctor Coyote, dibujante, guionista y compositor
EFE
Aparece un delfín muerto en el Orzán

Un bañista retira el cadáver de un delfín del mar frente al Orzán
Abel Peña
Leire Díez sale de los juzgados

El primer juez del caso Leire apunta a que Cerdán pagó a la exmilitante con dinero del PSOE "por sus servicios"
Europa Press