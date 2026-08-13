Muere el artista Víctor Coyote, dibujante, guionista y compositor

El artista gallego, Víctor Coyote Archivo El Ideal Gallego

El artista gallego Víctor Coyote, una figura polifacética destacada como dibujante, guionista y compositor, ha fallecido este jueves.

Coyote -nacido en Tui, Pontevedra, en 1958- inició su trayectoria musical en 1981 con el grupo Los Coyotes, en la movida viguesa primero y en la madrileña después.

Al frente de esa banda fue una figura destacada de los años ochenta, con canciones como 'Cien guitarras' y 'Esta noche me voy a bailar'. Tras la disolución del grupo a comienzos de los noventa, continuó su carrera en solitario.

Además de su faceta musical, ha desarrollado una amplia labor como dibujante, pintor y diseñador gráfico, con trabajos para carteles, portadas, títulos de crédito, anuncios y videoclips. También ha publicado el libro 'Cruce de perras'.

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El director del salón internacional del cómic Viñetas desde o Atlántico, Manel Cráneo, ha dicho que está "desolado, totalmente descolocado" porque "tal día como hoy hace un año estaba preparando su concierto del año pasado", pues estuvo invitado al festival.

"Era una persona maravillosa, un artista muy humilde, consciente de que hoy puedes estar arriba y mañana ser olvidado. Colaboramos en los últimos años en varios proyectos artísticas y siempre fue un gran profesional que siempre cumplía".

Cráneo lo ha definido como una "figura indiscutible del cómic español y de la música de la década de 1980, un avanzado a su tiempo, un gran compositor, con una figura polifacética también como dibujante y guionista".

Homenaje

Viñetas desde o Atlántico prepara un homenaje a Coyote en los próximos días, mientras dura la desolación de todo el equipo.

La editorial Astiberri ha publicado un mensaje en sus redes sociales en las que lamenta el fallecimiento. "Recibimos una noticia dolorosa: Ha fallecido Víctor Coyote, músico, ilustrador y escritor entre otras muchísimas cosas. Te echaremos de menos", expresan.

Las redes sociales se están volcando con mensajes de recuerdo cargados de afecto y reconocimiento a su trayectoria, entre ellos el los periodistas musicales Diego A. Manrique y Fernando Neira o el ilustrador Carlos Azagra.