Equiocio Ferrol se une a Mares Circulares para realizar una intervención en el Campo de As Cabazas (Ferrol)

El grupo de voluntarios que participó en la jornada en el Campo de As Cabazas Cedida

Equiocio y Coca-Cola han reunido hoy a 51 voluntarios en la jornada de recogida de residuos organizada en el Campo de As Cabazas (Ferrol) dentro del programa Mares Circulares, que en 2025 cumple ocho años desde que comenzó. Esta iniciativa ha contado con la colaboración de, Equiocio Social, que integra a diversas entidades del ámbito sociosanitario de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, Chelonia y voluntarios de Coca-Cola Europacific Partners.

Los voluntarios han recogido un total de 250,82 kilos de residuos, que han sido clasificados por la Asociación Chelonia para su reciclado. Además, todos los datos obtenidos serán recogidos, analizados e incorporados en la base de datos del proyecto. Esta información, que se suma a la monitorización en 1.163 puntos y recogida periódica desde la primera edición en 2018, es posteriormente puesta a disposición de investigadores y científicos para el desarrollo de nuevas propuestas innovadoras que tengan un impacto real en la conservación de los entornos marinos.

Durante la jornada se recogieron 250,82 kilos de residuos Cedida

Con esta acción, Equiocio Ferrol da un paso más en su compromiso medio ambiental, favoreciendo la protección del entorno que cada año acoge el evento, y restaurando su estado al momento previo a su celebración. Un entorno de extraordinario valor ecológico, propiedad de la Comunidad de Montes Veciñais en Man Común de Covas e Esmelle, que Equiocio Ferrol cuida y mima a lo largo del año, encargándose de las labores de mantenimiento y conservación.

Por su parte, Gema Domínguez, gestora de comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, ha destacado “la importancia de las alianzas y colaboraciones para conseguir objetivos como los propuestos por Mares Circulares para conseguir un mundo y un entorno marino sin residuos. Resulta necesario actuar para preservar estos ecosistemas y concienciar de la necesidad de poner en marcha acciones que fomenten la economía circular. Uno de los elementos diferenciales de este proyecto es que, tras casi siete años, contamos con una base de datos que ofrece información de mucho interés a la comunidad científica para avanzar en la búsqueda de soluciones a este problema. Agradecemos a los voluntarios que han sido un gran ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos en equipo”.

A nivel nacional, Mares Circulares, en 2025, consiguió recoger más de 350 toneladas de residuos, gracias a una red de colaboración compuesta por 7.064 voluntarios y cofradías de pescadores de 14 puertos pesqueros. Este último año, se realizaron 139 actuaciones de recogida y limpieza de residuos en playas y entornos acuáticos, 7 reservas marinas y espacios naturales protegidos.

Sobre Mares Circulares

Mares Circulares es un proyecto integral impulsado por Coca-Cola en España y Portugal con una visión común: conectar océanos, territorios y personas por un futuro resiliente y sostenible.

El proyecto se articula en torno a la sensibilización ambiental activa, la conservación y regeneración de ecosistemas marinos, y la ciencia, investigación e innovación.

Entre sus líneas de trabajo se incluyen bio-intervenciones para la conservación de la biodiversidad, el impulso al protocolo de pesca pasiva de basura marina del MITECO, la puesta en valor de ocho años de monitorizaciones de residuos en puertos españoles colaboradores y el desarrollo de nuevas soluciones circulares vinculadas a los residuos recogidos en las limpiezas.

Desde su puesta en marcha en 2018, Mares Circulares ha movilizado a casi 62.000 voluntarios y permitido retirar más de 3.000 toneladas de residuos en España y Portugal.