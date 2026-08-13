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Galicia

El 112 gestionó este miércoles más de 350 incidencias, ninguna relacionada con el eclipse

Europa Press
13/08/2026 01:30
Emergencias 112
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El 112 Galicia gestionó más de 350 incidencias desde las 12.00 horas de este miércoles, pero ninguna de ellas relacionada con el eclipse solar total que se ha visto desde buena parte de la Comunidad.

El Centro Integrado de Atención a Emerxencias 112-Galicia tuvo conocimiento de retenciones de tráfico en vías principales, como la AP-9, pero sin graves consecuencias.

Imagen de retenciones en la autopista AP-7 después del eclipse solar

El regreso a casa tras el eclipse colapsa varios puntos de Galicia

Más información

En este periodo de tiempo, el número de llamadas atendidas por los gestores del CIAE superó las 1.000, de las cuales 350 implicaron la movilización de recursos de emergencias, aunque en ningún caso relacionado con el eclipse.

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