Ciberseguridad en Galicia: consejos para proteger tu hogar digital

Ciberseguridad

No hace muchos años, la mayoría de los hogares solo tenían un ordenador conectado a Internet. No obstante, la realidad ha cambiado totalmente. Hoy día, muchos hogares tienen televisores inteligentes, móviles, cámaras de vigilancia, robots aspiradores, asistentes de voz, enchufes inteligentes y electrodomésticos que están conectados a la red doméstica durante todo el día.

Esto supone una gran comodidad en muchos ámbitos de la vida, sin embargo, también implica algunos riesgos que muchas personas ignoran como, por ejemplo, el hecho de que cualquier dispositivo que esté conectado puede ser la “puerta” de entrada para cualquier intruso.

Por ello, la ciberseguridad hoy día va más allá de tener instalado un antivirus en el ordenador, pues implica comprender cómo funciona todo el ecosistema de conexiones y aplicar medidas que garanticen la seguridad. Ahora, conoceremos algunos riesgos y cómo proteger nuestro hogar sin ser expertos.

El router: la primera línea de defensa de tu hogar

El router es uno de los dispositivos más relevantes cuando se trata de la seguridad del hogar digital, ya que conecta todos los equipos al Internet y también gestiona el tráfico de datos. De acuerdo con los expertos en informática de Cybernews, en su sitio web en español Cybernews.com el router es como la puerta de entrada y de salida de la red doméstica.

Cada vez que un ordenador, el móvil, un Smart TV o cualquier otro equipo se conecta a Internet, lo hace por medio del router y es por este motivo que, si un dispositivo no tiene una configuración segura, entonces toda la red estaría bajo riesgos, tal como explica el equipo de Cybernews, quienes además mencionan que hay herramientas que son usadas por terceros malintencionados para ubicar routers con vulnerabilidad y acceder al hogar sin que el usuario lo note.

Los riesgos de que alguien acceda a la configuración de la red implican el poder modificarla, atentar contra la privacidad de la conexión, redirigir el tráfico hacia páginas fraudulentas o intentar llegar a otros dispositivos que están conectados.

Por esta razón, se considera que la protección del hogar digital comienza por mantener el router configurado de forma correcta, instalar las actualizaciones, usar un cifrado moderno y desactivar las funciones que no son necesarias.

Los dispositivos inteligentes como nuevo punto débil

En los hogares modernos podemos encontrar cámaras de seguridad, televisores inteligentes, asistentes de voz, termostatos y otra cantidad de dispositivos que nos ayudan en el día a día a vivir con más facilidad, sin embargo, muchas veces instalamos los equipos y luego nos olvidamos de darle atención en materia de seguridad.

El equipo informático de Cybernews menciona que algunos de los problemas que puede ocasionar este descuido son los siguientes:

Riesgo en la privacidad: muchos dispositivos van recopilando a diario los hábitos de cada uno de los habitantes del hogar y pueden almacenar cuándo se está en casa, cuáles son las habitaciones que se usan más, a qué horas se encienden unos equipos y se apagan otros, entre otros hábitos que, de caer en manos de terceros, podría comprometer la seguridad de la familia.

Más exposición de otros equipos: un equipo vulnerable puede ser la puerta por la cual un tercero entre para controlar otros equipos en la red, como móviles u ordenadores.

Acceso no autorizado a micrófonos o cámaras: si un asistente de voz, vigilabebés o una cámara de vigilancia presenta fallos, hay un riesgo grande de que un tercero pueda acceder a grabaciones o imágenes sin ninguna autorización.

Uso de dispositivos sin que el dueño del hogar lo sepa: un dispositivo puede ser usado para atacar otros sistemas o realizar prácticas maliciosas sin que el propietario lo note.

Interrupción del funcionamiento en el hogar: esto haría que el propietario pierda el control de funciones como climatización, iluminación o del sistema de vigilancia.

Estos riesgos son reales, sin embargo, el equipo de Cybernews afirma que, con algunos pasos sencillos, se puede disminuir la posibilidad, comenzando por actualizar los equipos, cambiar las credenciales que vienen predeterminadas con los dispositivos y elegir aquellos fabricantes más confiables y que den apoyo en seguridad por un largo periodo.

Cómo proteger tu hogar digital con medidas sencillas

Todos los dispositivos que usamos a diario, desde el reloj inteligente hasta la Smart TV, van recopilando información, tal como horarios y otros datos que se almacenan, por normal general, en los servidores del fabricante, lo cual no quiere decir que todos los equipos inteligentes no sean seguros, sino que hay que tener consciencia de que, a mayor número de equipos conectados, mayor es la cantidad de información que estaremos compartiendo.

En este sentido, los técnicos de Cybernews recomiendan una serie de medidas y prácticas que ayudan a disminuir el riesgo de que la información sea interceptada por terceros. Algunas recomendaciones son las siguientes:

Cambiar las contraseñas predeterminadas: el router al igual que los demás equipos suelen venir con contraseñas de fábrica. Estas se deben cambiar por unas de mayor seguridad, robustas y únicas para cada cuenta.

Proteger la red WiFi: usar un cifrado seguro como WPA3vo WPA2; desactivar las funciones WPS si no se usan y evitar contraseñas que sean fáciles.

Mantener actualizados todos los equipos: ya que esto no se trata solo de agregar nuevas funciones, sino de corregir las vulnerabilidades de versiones anteriores, que los ciberdelincuentes conocen y aprovechan.

Crear una red para invitados: si el router lo permite, crear una red para los invitados y así se evita compartir la misma red en la que se tienen conectados los equipos del hogar.

Comprar dispositivos a los fabricantes que ofrezcan soporte: se debe comprobar primero que el fabricante ofrezca soporte en seguridad por varios años y que continúe lanzando actualizaciones que corrijan vulnerabilidades, pues algunos fabricantes lanzan un producto y a los pocos años dejan de ofrecer las actualizaciones.

Desconectar o reemplazar los equipos que ya no tengan soporte: si un equipo se deja de actualizar, esto puede ser una puerta abierta para toda la red doméstica.

Revisar los permisos: y la configuración de privacidad, ya que no todos los equipos necesitan acceder a la ubicación, micrófono o almacenar información. Se deben configurar y aceptar los permisos que son imprescindibles y no los demás que no son necesarios.

Activar la autenticación en dos pasos: si esta opción está disponible, se recomienda habilitar para tener una capa adicional de seguridad.

Además de estas recomendaciones, también se debe revisar cada cierto tiempo qué equipos están conectados a la red, si se observa alguno que no se reconoce, entonces se debe cambiar la contraseña del WiFi de ser necesario. Con estos consejos, no solo se protegerán los dispositivos, sino toda la red del hogar.