Renfe y compañías de autobuses refuerzan sus servicios para garantizar la movilidad

Varios pasajeros en la estación de tren Editorial La Capital

Galicia registrará este miércoles una jornada de refuerzo de trenes y autobuses para facilitar la movilidad con motivo del eclipse y favorecer que las personas interesadas lo puedan ver.

Por tren, Renfe reforzará el servicio público en el Eje Atlántico Vigo-A Coruña. La compañía pondrá algunos trenes en doble composición, es decir, con el doble número de plazas, entre ambas ciudades en determinados horarios, lo que sumará un total de 1.400 plazas extra.

Con recomendación de evitar las frecuencias más próximas a la hora del fenómeno, Monbus incrementará también los servicios entre Vigo-Ferrol y Vigo-A Coruña, todo ello en el marco de actuaciones coordinadas por la Xunta. Asimismo, Arriva reforzará las conexiones con A Mariña de Lugo.

Medidas

A su vez, para garantizar una circulación segura, la Dirección General de Carreteras, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), encenderá de forma preventiva las luminarias de la Red de Carreteras del Estado durante el momento de máximo oscurecimiento.

Además, reducirá al mínimo las afectaciones al tráfico por obras con el fin de prevenir retenciones. Además, se reforzarán los puntos de peaje de las autopistas.

También los distintos municipios gallegos, principalmente las urbes, están adoptando medidas. A Coruña, una de las ciudades en las que se ha incrementado la presencia de visitantes que han acudido a la misma para contemplar este fenómeno, habilitará este miércoles un servicio especial de transporte público, con una red de aparcamientos disuasorios. Esto con pautas generales de seguridad y movilidad.

Dispositivo de la DGT

Y es que, de acuerdo con datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el primer eclipse total de Sol visible en la Península Ibérica desde 1912 podría generar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia las zonas de totalidad.

La Dirección General de Tráfico desplegará, por ello, un dispositivo especial de vigilancia, ordenación e información en tiempo real para garantizar la movilidad y la seguridad vial y ante la previsión de retenciones, especialmente en vías secundarias.

En este sentido, incide en que es aconsejable consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje y en todo momento atender las indicaciones de los agentes y la señalización.