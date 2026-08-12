Más agentes y aumento de dispositivo de emergencias para garantizar la seguridad en Galicia este miércoles

Control de la Guardia Civil Guardia Civil

Administraciones refuerzan este miércoles los servicios de seguridad y emergencia por el eclipse solar con un llamamiento, además, a la prudencia para miminizar incidencias, evitando zonas que puedan generar un riesgo.

Así se expuso por parte del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, al constituirse la pasada semana el Cecopi, el centro de coordinación operativa integrado.

A través del mismo, se supervisará este miércoles las actuaciones a seguir en función de la movilidad y otras circustancias que puedan darse. Además, la Xunta ha activado el plan territorial de emergencias, en situación operativa dos.

Por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los servicios de emergencia y de los de Protección Civil, así como de los de Salvamento Marítimo, entre otros, habrá un dispositivo especial. Y es que el refuerzo será tanto a nivel marítimo como terrestre.

Vigilancia

Solo la Guardia Civil en la provincia de Ourense desplegará más de 200 agentes, aunque la cifra total en Galicia se elevará a más de 550 efectivos disponibles con un importante despliegue de unidades para garantizar la seguridad.

En A Coruña incluye hasta 27 puntos en los que estará presente. Entre ellos, la playa de Gandarío, en Bergondo; la playa de Cabanas; el área de Boca do Río, en San Mamede; la playa de La Magadalena, en Cedeira; la playa de la Alameda, el paseo de A Ribeira, la playa de Perbes y la Playa Grande, todas ellas en Miño; Punta Seixo Branco y el Faro de Mera, en Oleiros; la playa de Pantín, en Valdoviño; el mirador del acantilado de Loiba, en Ortigueira, y el faro de Fisterra.

En cada uno de los puntos identificados se intensificará la vigilancia mediante un despliegue en el que participarán diferentes especialidades por tierra, mar y aire y que estará "adaptado a las características y necesidades de cada territorio".

Y es que junto a la Guardia Civil, la Policía Nacional reforzará su presencia en aquellos lugares que puedan registrar una mayor afluencia de personas, con especial atención a playas, miradores, parques y otros espacios abiertos. El dispositivo contará con la participación de un gran despliegue de unidades especializadas. Entre las zonas donde habrá más agentes está A Mariña Lucense y también la ciudad de A Coruña, donde, por otra parte, se celebra el Trofeo Teresa Herrera.

Todo ello ante la previsión de una numerosa afluencia para presenciar este fenómeno astronómico excepcional, motivo por el que, ante los numerosos desplazamientos y con el fin de mejorar la coordinación ante posibles incidencias, se constituyó el Cecopi.