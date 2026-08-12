Los aeropuertos gallegos registran 519.387 pasajeros en el mes de julio

Un avión realiza su maniobra de despegue desde la pista del aeropuerto coruñés de Alvedro Quintana

Los tres aeropuertos gallegos sumaron 519.387 pasajeros el pasado julio, una cifra menor a la del mismo mes en 2025, cuando se situó en 557.632.

Únicamente la terminal de A Coruña ganó viajeros, con un crecimiento del 0,9%, y la mayor caída se produjo en Santiago, que movió un 10,3% menos.

Así figura en los datos publicados este miércoles por Aena en su balance del mes de julio de 2026, donde la tendencia a nivel estatal se desmarca de la vista en Galicia.

Los aeropuertos de la red en España cerraron el mes con un total de 34,4 millones de pasajeros, un incremento del 5% respecto al pasado año.

En Galicia, el balance en lo que va de año es de 2.723.199 pasajeros, 27.940 vuelos y 2.370 toneladas de mercancía. Respecto al número de viajeros, supone un medio millón menos que en el acumulado de los primeros siete meses de 2025.

Cierre de Lavacolla

Cabe recordar la incidencia del cierre del aeropuerto compostelano, que permaneció inoperativo todo un mes entre abril y mayo.

Precisamente, este es el que más pasajeros perdió en los primeros siete meses de 2026, un 34,6% menos que en el período homólogo de 2025. Pese a ello, sigue siendo el que más movió en Galicia en este tiempo, con 1.214.570 hasta julio.

Por su aparte, tanto A Coruña como Vigo ganaron viajeros en el conjunto del semestre: Alvedro obtuvo un 864.835 (+16,2%) y Peinador consiguió 643.795 (+2,8%).

En lo que respecta a la operatividad en este período, el de A Coruña –que asumió muchas de las conexiones de Lavacolla durante su cierre– fue el que más vuelos operó, con 10.854 (+14,3%).

Así, superó a los de Santiago (9.436, -36,4%) y Vigo, que, con 7.650 vuelos, también experimentó un incremento respecto a los primeros siete meses del año pasado (+9.3%).

Teniendo en cuenta solo las cifras del pasado mes, los aeropuertos gallegos movieron en julio de 2026 a 519.387 pasajeros, operaron 5.184 vuelos y trasladaron 395 toneladas de mercancía.

En concreto, el aeropuerto de Santiago registró 305.371 pasajeros (-10,3% –siempre respecto a julio de 2025–), 2.217 vuelos (-12,5%) y 365 toneladas de mercancías (+16,1%).

A Coruña obtuvo 114.134 viajeros (+0,9%), 1.743 movimientos de aeronaves (+12,7%) y cerca de una tonelada de mercancías (+39,1%). Por el de Vigo pasaron 99.882 pasajeros (-4,1%), 1.224 aviones (+6,5%) y 30 toneladas de carga (+46,1%).

Balance estatal

Los aeropuertos de Aena en España cerraron de julio con 34,4 millones de pasajeros (+5%).

En el conjunto global de las instalaciones del grupo –que abarca 17 aeropuertos en Brasil, Londres-Luton y Leeds Bradford–, el tráfico rozó los 41 millones de usuarios (+4,9%), 341.080 vuelos operados (+5,4%) y 123.510 toneladas de carga (-5,4%). En los primeros siete meses del año, por los aeródromos españoles han pasado 190,6 millones de viajeros, un 4% más que en el mismo período de 2025.

Según Aena, este porcentaje refleja una leve desaceleración con el crecimiento interanual entre enero y julio de 2025, con un repunte fue del 4,1%. La red nacional gestionó 284.423 movimientos de aeronaves (+6,1%) y movilizó 109.457 toneladas de mercancía transportadas (-4,5%).