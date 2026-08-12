Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Los aeropuertos gallegos registran 519.387 pasajeros en el mes de julio

Solamente el aeródromo de A Coruña tuvo más que en 2025 y la mayor caída es la del de Santiago

Agencias
12/08/2026 23:41
Un avión realiza su maniobra de despegue desde la pista del aeropuerto coruñés de Alvedro
Un avión realiza su maniobra de despegue desde la pista del aeropuerto coruñés de Alvedro
Quintana
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los tres aeropuertos gallegos sumaron 519.387 pasajeros el pasado julio, una cifra menor a la del mismo mes en 2025, cuando se situó en 557.632.

 Únicamente la terminal de A Coruña ganó viajeros, con un crecimiento del 0,9%, y la mayor caída se produjo en Santiago, que movió un 10,3% menos.

 Así figura en los datos publicados este miércoles por Aena en su balance del mes de julio de 2026, donde la tendencia a nivel estatal se desmarca de la vista en Galicia.

 Los aeropuertos de la red en España cerraron el mes con un total de 34,4 millones de pasajeros, un incremento del 5% respecto al pasado año.

 En Galicia, el balance en lo que va de año es de 2.723.199 pasajeros, 27.940 vuelos y 2.370 toneladas de mercancía. Respecto al número de viajeros, supone un medio millón menos que en el acumulado de los primeros siete meses de 2025. 

Cierre de Lavacolla

Cabe recordar la incidencia del cierre del aeropuerto compostelano, que permaneció inoperativo todo un mes entre abril y mayo.

 Precisamente, este es el que más pasajeros perdió en los primeros siete meses de 2026, un 34,6% menos que en el período homólogo de 2025. Pese a ello, sigue siendo el que más movió en Galicia en este tiempo, con 1.214.570 hasta julio.

 Por su aparte, tanto A Coruña como Vigo ganaron viajeros en el conjunto del semestre: Alvedro obtuvo un 864.835 (+16,2%) y Peinador consiguió 643.795 (+2,8%).

 En lo que respecta a la operatividad en este período, el de A Coruña –que asumió muchas de las conexiones de Lavacolla durante su cierre– fue el que más vuelos operó, con 10.854 (+14,3%).

 Así, superó a los de Santiago (9.436, -36,4%) y Vigo, que, con 7.650 vuelos, también experimentó un incremento respecto a los primeros siete meses del año pasado (+9.3%).

 Teniendo en cuenta solo las cifras del pasado mes, los aeropuertos gallegos movieron en julio de 2026 a 519.387 pasajeros, operaron 5.184 vuelos y trasladaron 395 toneladas de mercancía.

 En concreto, el aeropuerto de Santiago registró 305.371 pasajeros (-10,3% –siempre respecto a julio de 2025–), 2.217 vuelos (-12,5%) y 365 toneladas de mercancías (+16,1%).

 A Coruña obtuvo 114.134 viajeros (+0,9%), 1.743 movimientos de aeronaves (+12,7%) y cerca de una tonelada de mercancías (+39,1%). Por el de Vigo pasaron 99.882 pasajeros (-4,1%), 1.224 aviones (+6,5%) y 30 toneladas de carga (+46,1%).

Balance estatal

Los aeropuertos de Aena en España cerraron de julio con 34,4 millones de pasajeros (+5%).

 En el conjunto global de las instalaciones del grupo –que abarca 17 aeropuertos en Brasil, Londres-Luton y Leeds Bradford–, el tráfico rozó los 41 millones de usuarios (+4,9%), 341.080 vuelos operados (+5,4%) y 123.510 toneladas de carga (-5,4%). En los primeros siete meses del año, por los aeródromos españoles han pasado 190,6 millones de viajeros, un 4% más que en el mismo período de 2025.

 Según Aena, este porcentaje refleja una leve desaceleración con el crecimiento interanual entre enero y julio de 2025, con un repunte fue del 4,1%. La red nacional gestionó 284.423 movimientos de aeronaves (+6,1%) y movilizó 109.457 toneladas de mercancía transportadas (-4,5%). 

Wizz Air adelanta la apertura de su base en Compostela

La aerolínea de bajo coste húngara Wizz Air anunció este miércoles que adelanta la apertura de su base en el aeropuerto de Santiago desde febrero de 2027 al 17 de diciembre de 2026 y anuncia nuevas rutas desde Madrid, Barcelona y Valencia a Rumanía y Moldavia.

 En un comunicado, Wizz Air avanzó el adelanto de la apertura de su base gallega al 17 de diciembre, con dos rutas internacionales y cinco nacionales, todas operadas con Airbus A320 y A321neo, un año después de que Ryanair abandonara su base alegando la carestía de las tarifas de Aena.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los Satélites llenaron la plaza de María Pita el día del eclipse

Seis mil personas disfrutaron de Los Satélites en María Pita
Redacción
Medio centenar de invidentes, con un pequeño aparato que emite sonido, pudieron vivir el histórico momento este miércoles

Las nubes no apagan la emoción: medio centenar de ciegos 'escuchan' el eclipse en A Coruña
EFE
Manifestación en Valencia por una vivienda digna

Precariedad y vivienda, lastres que persiguen a la juventud un año más
EFE
La alcaldesa, Inés Rey, desde el balcón de Salesianos tras hablar con José Gerardo Fernández y Rubén Ventureira

Un programa especial para seguir de primera mano un evento único
Noela Rey Méndez