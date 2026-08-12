Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

El regreso a casa tras el eclipse colapsa varios puntos de Galicia

Europa Press
12/08/2026 23:08
Imagen de retenciones en la autopista AP-7 después del eclipse solar
Imagen de retenciones en la autopista AP-7 después del eclipse solar
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La contemplación del eclipse total en Galicia ha tenido varios puntos calientes que han concentrado un importante número de personas, lo que, a posteriori, ha derivado en importantes retenciones y circulación lenta en varios puntos de la Comunidad.

Los numerosos gallegos que volvían a sus casas sobre las 22.00 horas han sufrido retenciones, atascos y esperas en vías como la AP-9 y la A-54, aunque también en carreteras convencionales.

Así, según los datos de la DGT, la AP-9 ha registrado varios embotellamientos de tráfico, con circulación lenta en varios puntos de salida de A Coruña, cuatro kilómetros de retención a su paso por Santiago y circulación lenta a su paso por Ordes.

También la autovía de Lugo, la A-54, registraba retenciones a la entrada a Santiago, del mismo modo que la N-550 a su paso por Oroso (A Coruña). Uno de los puntos de visualización más concurridos, Lalín, también ha generado retenciones en la N-640 a la salida de este municipio pontevedrés.

Entre las retenciones que informa la DGT también figura la VG 4.1 en Sanxenxo y la N-120 entre Pantón y Nogueira de Ramuín.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

AME8355. PEREIRA (COLOMBIA), 12/08/2026.- Voluntarios realizan una cadena humana para sacar escombros de edificaciones destruidas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, este miércoles en Pereira (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Exteriores reduce a 75 los españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia
EFE
Imagen de retenciones en la autopista AP-7 después del eclipse solar

El regreso a casa tras el eclipse colapsa varios puntos de Galicia
Europa Press
El acto central de Mariñas Coruñesas se realizó en Miño

El instante en que el cielo estremeció a toda el área metropolitana y la dejó completamente a oscuras: ‘Guauuuuu’
Lucía Tenreiro
Bellini, durante el eclipse

En A Coruña nada eclipsa la alegría y el orgullo de barrio
Guillermo Parga