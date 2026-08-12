El regreso a casa tras el eclipse colapsa varios puntos de Galicia

Imagen de retenciones en la autopista AP-7 después del eclipse solar EFE

La contemplación del eclipse total en Galicia ha tenido varios puntos calientes que han concentrado un importante número de personas, lo que, a posteriori, ha derivado en importantes retenciones y circulación lenta en varios puntos de la Comunidad.

Los numerosos gallegos que volvían a sus casas sobre las 22.00 horas han sufrido retenciones, atascos y esperas en vías como la AP-9 y la A-54, aunque también en carreteras convencionales.

Así, según los datos de la DGT, la AP-9 ha registrado varios embotellamientos de tráfico, con circulación lenta en varios puntos de salida de A Coruña, cuatro kilómetros de retención a su paso por Santiago y circulación lenta a su paso por Ordes.

También la autovía de Lugo, la A-54, registraba retenciones a la entrada a Santiago, del mismo modo que la N-550 a su paso por Oroso (A Coruña). Uno de los puntos de visualización más concurridos, Lalín, también ha generado retenciones en la N-640 a la salida de este municipio pontevedrés.

Entre las retenciones que informa la DGT también figura la VG 4.1 en Sanxenxo y la N-120 entre Pantón y Nogueira de Ramuín.