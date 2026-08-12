El regreso a casa tras el eclipse colapsa varios puntos de Galicia
La contemplación del eclipse total en Galicia ha tenido varios puntos calientes que han concentrado un importante número de personas, lo que, a posteriori, ha derivado en importantes retenciones y circulación lenta en varios puntos de la Comunidad.
Los numerosos gallegos que volvían a sus casas sobre las 22.00 horas han sufrido retenciones, atascos y esperas en vías como la AP-9 y la A-54, aunque también en carreteras convencionales.
Así, según los datos de la DGT, la AP-9 ha registrado varios embotellamientos de tráfico, con circulación lenta en varios puntos de salida de A Coruña, cuatro kilómetros de retención a su paso por Santiago y circulación lenta a su paso por Ordes.
También la autovía de Lugo, la A-54, registraba retenciones a la entrada a Santiago, del mismo modo que la N-550 a su paso por Oroso (A Coruña). Uno de los puntos de visualización más concurridos, Lalín, también ha generado retenciones en la N-640 a la salida de este municipio pontevedrés.
Entre las retenciones que informa la DGT también figura la VG 4.1 en Sanxenxo y la N-120 entre Pantón y Nogueira de Ramuín.