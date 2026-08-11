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Galicia

Pontevedra cierra su Feria de la Peregrina con una tarde histórica de triunfos y un lleno de "no hay billetes"

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
11/08/2026 04:50
La feria de la Peregrina cerró con una jornada en la que se colgó el cartel de "no hay billetes"
La feria de la Peregrina cerró con una jornada en la que se colgó el cartel de "no hay billetes"
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La Plaza de Toros de Pontevedra puso el broche a la Feria de la Peregrina 2026 con una tarde para el recuerdo. El coso de San Roque colgó el cartel de "no hay billetes" y vivió una celebración taurina marcada por el gran ambiente, los triunfos y la salida a hombros de Roca Rey y Marco Pérez, grandes nombres de la tarde en Pontevedra.

Roca Rey volvió a desatar la locura en San Roque con su segundo toro. El peruano inició la faena de rodillas en el centro del ruedo, con varios pases cambiados por la espalda que pusieron al público en pie. A partir de ahí firmó una obra de enorme intensidad, mando y entrega, ligando series de gran calado por ambos pitones ante otro buen ejemplar de Victoriano del Río. La faena volvió a tener al público entregado, pero un pinchazo previo a la estocada dejó finalmente su importante labor sin premio, siendo silenciado tras una actuación que mereció mejor recompensa.

Sin título

"No hay billetes" para la corrida de Roca Rey en Pontevedra

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Gran tarde de Marco Pérez, que reaparecía en Pontevedra tras la cogida sufrida en Santander. El salmantino deslumbró en su presentación en San Roque con una faena de gran ligazón, temple y entrega al buen tercero de Victoriano del Río, al que cortó las dos orejas. Volvió a entregarse por completo en el sexto, logrando una nueva oreja y confirmando su condición de uno de los grandes valores de la nueva generación.

Roca Rey en la corrida de toros de Pontevedra
Roca Rey en la corrida de toros de Pontevedra

Alejandro Talavante sorteó el lote más complicado de la corrida. Sin opciones en el primero, tiró de capacidad, inteligencia y oficio para construir una meritoria faena al cuarto, al que terminó metiendo en la muleta para cortar una oreja.

Una tarde de gran ambiente, seis trofeos y tres toreros a hombros que cerró por todo lo alto una Feria de la Peregrina 2026 que volvió a situar a Pontevedra como una de las grandes citas del verano taurino.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Pontevedra (Galicia). Segundo y último festejo de la Feria Taurina de la Peregrina 2026. Lleno de "no hay billetes".

​Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés (2.º), bien presentados y buen juego variado.

  • Alejandro Talavante: silencio y oreja.
  • Roca Rey: dos orejas y silencio.
  • Marco Pérez: dos orejas y oreja.
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