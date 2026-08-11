Extinguido el incendio de Rodeiro tras quemar 26 hectáreas

Imagen del incendio en Baltar EFE

El incendio de la parroquia de Arnego, en Rodeiro (Pontevedra), ha quedado extinguido tras quemar cerca de 26 hectáreas, mientras que el de Carboentes, en el mismo municipio, sigue controlado, ha informado la Consellería do Medio Rural.

A las 21:47 horas del lunes se dio por apagado el incendio de Arnego, que se inició el sábado por la tarde.

Afectó finalmente a una superficie de 25,72 hectáreas, de las cuales 14,74 corresponden a monte arbolado y las restantes 10,98, a raso.

Para su extinción se movilizaron, de manera acumulada, 19 agentes, 29 brigadas, 21 motobombas, 2 palas, 4 helicópteros y 2 aviones.

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En el mismo municipio permanece controlado desde las 22.48 horas del domingo el incendio que también se inició el sábado por la tarde en Carboentes y que, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a una superficie de alrededor de 20 hectáreas.

En los trabajos de extinción han trabajado 3 técnicos, 18 agentes, 30 brigadas, 29 motobombas, 1 pala, 3 helicópteros y 4 aviones.

El lunes por la tarde quedó extinguido el incendio forestal que afectó desde el sábado al mediodía al ayuntamiento de Baltar (Ourense), parroquia de Garabelos do Bouzo, tras haber quemado una superficie de 138,82 hectáreas, de las cuales 82,82 corresponden a arbolado y las 56 restantes, a raso.

También fue apagado, en paralelo, un conato registrado en el municipio orensano de Calvos de Randín que afectó a una superficie de 0,01 hectáreas dentro del Parque Natural de la Baixa Limia-Serra do Xurés.