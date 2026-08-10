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Galicia

Rescatada una persona tras caer al río en la Fiesta del Pulpo de O Carballiño

Ep
10/08/2026 14:49
Preparación de pulpos en O Carballiño
Preparación de pulpos en O Carballiño
EFE
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Los servicios de emergencias han rescatado a una persona que cayó al río mientras se celebraba una fiesta en la localidad ourensana de O Carballiño.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso ocurrió sobre las 01.00 horas en un parque donde se celebraba el evento, en un fin de semana que el municipio acogía la Festa do Pulpo.

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Así, la central de emergencias recibió una llamada de un particular en la que se alertaba de que una persona se había caído al agua y se encontraba flotando.

Con estos datos, los operadores del 112 dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de O Carballiño, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Servicio Municipal de Protección Civil.

Ya en el lugar, los bomberos y los agentes de la Policía Local colaboraron en el rescate de la víctima que, tras ser sacada del agua, consciente, fue atendida y trasladada por el personal sanitario.

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