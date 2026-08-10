Ordenan la retirada de seis modelos de gafas para ver el eclipse, dos de ellos en Galicia 

Un hombre coloca las gafas protectoras a un niño, durante un eclipse parcial en A Coruña Patrica G. Fraga

Las autoridades de Consumo de seis comunidades han ordenado la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares. Dos de ellas, en la comunidad de Galicia.

La notificación la ha hecho la Red de Alerta Nacional de Consumo, un sistema de intercambio de información entre las administraciones para retirar del mercado productos no alimentarios que representan un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.

En la comunidad gallega, el primer modelo retirado fue el de las gafas de la marca Homanaje, modelo QW-50Z1, que fueron incluidas en la red de alerta el 30 de julio. El segundo corresponde a las gafas de la marca Pelispan, y la orden de retirada del mercado se incluyó en la red de alerta el 31 de julio por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta.

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En la descripción del riesgo de los seis modelos, la red explica que al colocárselas el usuario solo ve oscuridad y como reacción previsible estando de cara al sol es retirarlas un instante para encuadrar la posición y en ese intervalo sin protección los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa y se produce una lesión química o térmica en las células foveales de la retina.

Otros modelos

En el caso de las gafas de la marca Lionstar, modelo LSP1, el producto fue incluido el 5 de agosto por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas al igual que en el resto de las notificaciones.

Las gafas de la marca ECP Eye Care Proffesional han sido incluidas por los responsables de Consumo de la Junta de Castilla y León en la red de alerta el 3 de agosto.

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Las gafas de la marca Orro con orden de retirada del mercado y prohibición de comercialización son del modelo O37-R, lote 2603-01 (fecha de fabricación 2026-03). Fueron incluidas en la red de alerta por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja el 31 de julio.

Por su parte, la orden de inmovilización y retirada del mercado de las gafas de la marca Opticalia se incluyeron en la red de alerta que coordina el Ministerio de Consumo el pasado 31 de julio por las autoridades del Gobierno de Aragón.