Más de la mitad de los jóvenes gallegos vive con sus padres y casi un 20% está en el paro

Una joven caminando Cedida

Un 75,8% de los jóvenes gallegos de entre 18 y 29 años de edad aún vive con sus padres, dato que se sitúa en el 62,7% si se amplía la franja hasta los 34 años, según datos de la radiografía del mercado laboral gallego presentada por UGT-Galicia en el marco del Día Internacional de la Juventud, que se celebra el 12 de agosto.

Así, el sindicado lamenta la "falta de oportunidades" para los más jóvenes, pese a que Galicia tiene "poca población" en esta franja de edad. Esto se refleja, añade, en tasas de actividad "muy bajas", en "altos" índices de desempleo, en "bajos" salarios y, como consecuencia de todo lo anterior, en los problemas para acceder a una vivienda.

En concreto, las estadísticas indican que entre 2011 y 2025 la población de entre 15 y 29 años bajó en Galicia un 11,5%, pese a crecer la población nacida en el extranjero en un 30,8%.

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En cuando a las cifras de empleo, Galicia está entre las cuatro comunidades españolas con la tasa de actividad juvenil más bajas del Estado, con el 50,34% frente al 53,74% de media.

Por su parte, la tasa de paro juvenil se encuentra en el 18,6%, "muy lejos" del 8,3% del conjunto de los gallegos.

Asimismo, UGT ha alertado de la "dependencia" del sector servicios de los jóvenes, que alcanza el 72,3%, poniendo el foco también en la falta de relevo generacional en el sector primario. Por su parte, los jóvenes sufren una brecha salarial del 18,3% con el conjunto de edades y del 13,6% en relación con el resto de jóvenes españoles.

Entre los buenos datos, UGT destaca el descenso de la temporalidad gracias, a su juicio, a la reforma laboral, ya que en 2021 el 7,7% de los jóvenes tenía un contrato indefinido y en 2025 este dato es del 29,6%. Sin embargo, de los 125.800 asalariados menores de 30 años en Galicia, un 27,7% tiene contrato parcial.