Más de 60.000 hogares gallegos han recibido el Ingreso Mínimo Vital desde su aprobación

Un grupo de beneficiarios del IMV Archivo El Ideal Gallego

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco ha cifrado este lunes en 60.471 los hogares gallegos a los que ha llegado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde su puesta en marcha en junio de 2020, beneficiando a 159.526 personas y movilizando una inversión acumulada de 979.165.264 euros en la comunidad.

Pedro Blanco ha destacado que el IMV "demostró en estos seis años que es una política útil para reducir la pobreza, proteger a las familias más vulnerables y ofrecer oportunidades a las personas que más lo necesitan".

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En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "sigue reforzando el escudo social con una prestación que garantiza ingresos mínimos, combate la desigualdad y favorece la inclusión social y laboral".

En la actualidad, el Ingreso Mínimo Vital está beneficiando en Galicia a 40.175 hogares, en los que viven 107.673 personas, de las que 40.232 son menores de edad. La prestación supone una inversión mensual de 21,3 millones de euros, con una cuantía media de 504,29 euros por hogar.

El delegado ha puesto en valor el impacto social de la medida y ha recordado que, desde su creación, 71.601 menores gallegos recibieron el IMV, convirtiéndose en "una herramienta clave para combatir la pobreza infantil y garantizar la igualdad de oportunidades". Además, ha destacado que las mujeres representan el 55 % de las personas beneficiarias acumuladas.

Por provincias

En la provincia de A Coruña, el Ingreso Mínimo Vital beneficia actualmente a 16.118 hogares, en los que viven 41.706 personas, con una cuantía media mensual de 544,69 euros y una inversión mensual de 8,8 millones de euros.

Desde la puesta en marcha de la prestación en 2020, el IMV llegó a 24.421 hogares, beneficiando la 61.880 personas y movilizando una inversión acumulada de 428,8 millones de euros.

En Lugo, la prestación llega hoy a 5.059 hogares y desde 2020, ha beneficiado a 7.723. Por otra parte, en Ourense, el IMV protege actualmente a 5.567 familias y en el conjunto de estos cinco años, la prestación llegó a 8.131. Mientras que en Pontevedra, la ayuda alcanza hoy día a 13.431 hogares, con un histórico de 20.196.