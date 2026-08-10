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Galicia

Galicia registró el julio más cálido de los últimos 30 años

Ep
10/08/2026 14:54
Una joven delante de un termómetro de A CoruñaCalor y buen tiempo en A Coruña
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Javier Alborés
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La directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, ha informado este lunes junto a los meteorólogos María Souto y Carlos Otero de MeteoGalicia de que el mes de julio se ha consolidado como el más cálido en Galicia de toda la serie histórica de los últimos 30 años.

Según los datos de MeteoGalicia, el mes registró una anomalía de más de tres grados respecto a la media habitual, una tendencia de calor que la Administración autonómica prevé que continúe durante el mes de agosto.

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes, los expertos han explicado que, aunque no se batieron récords de temperaturas máximas absolutas en estaciones concretas en un día determinado, el mes fue "extremo" en su conjunto debido a la persistencia de sucesivas masas de aire cálido.

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Esta situación provocó que el calor fuera constante tanto de día como de noche, elevando la temperatura máxima media de toda Galicia hasta los 28,2 grados. Entre los valores más significativos de julio, los técnicos de MeteoGalicia han destacado registros cercanos a los 43ºC en Ourense (42,6ºC), 39ºC en Vigo y hasta 38ºC en Ferrol.

En esta línea, han subrayado que esta evolución climática es especialmente visible desde el año 2000, periodo desde el cual la comunidad se sitúa sistemáticamente por encima de la media histórica en cuanto a termómetros.

Respecto al mes de agosto, la tendencia apunta a una continuidad del tiempo seco y cálido. Aunque el mes comenzó de forma "tranquila", los expertos han avanzado que ya se han comenzado a activar avisos por temperaturas máximas para los próximos días ante la entrada de una nueva masa de aire cálido.

De confirmarse estas previsiones, y teniendo en cuenta que junio fue el segundo más cálido de la serie y julio el primero, la Xunta ha advertido de que el verano podría terminar siendo "de récord" en la comunidad gallega en términos metereológicos.

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