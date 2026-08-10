Feijóo y Rueda pasean por el Camino Litoral, en un tramo de la senda por Cabanas

Feijóo (centro derecha) y Rueda (centro izquierda) han recorrido un tramo de la senda Litoral en Cabanas, este lunes EFE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de esa formación en Galicia, Alfonso Rueda, han paseado juntos este lunes por el Camino Litoral, la ruta que recorre toda la costa gallega.

Feijóo y Rueda han recorrido un tramo de la senda en el municipio de Cabanas (A Coruña), acompañados por otros dirigentes de la formación conservadora, indica el PP en una nota de prensa.

El Camino del Litoral de Galicia suma 1.373 kilómetros en 78 municipios, con medio centenar de etapas entre A Guarda (Pontevedra) y Ribadeo (Lugo).

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Por su parte, Rueda ha señalado que dicha ruta es una forma de conocer y descubrir Galicia y su costa de una manera diferente.

Les han acompañado en el paseo, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado; el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo; la responsable del área de Medio Ambiente e Cambio Climático del Gobierno gallego, Ángeles Vázquez, y el alcalde Fernando Couce.

Además, el PP resalta que el Ejecutivo gallego desarrolló una aplicación específica para móvil que incluye todas las etapas del itinerario, información sobre los elementos recogidos en el Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral y otros datos de interés sobre el patrimonio natural característico del entorno.