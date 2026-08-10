De 9 segundos en Ourense a casi 2 minutos en el norte: el cronómetro del eclipse en Galicia

Un punto de Galicia donde se podrá apreciar el eclipse total de sol el 12 de agosto EFE / Cabalar

El eclipse solar total dejará a oscuras el próximo miércoles a 143 de los 313 municipios de Galicia, con marcadas diferencias en su duración según la zona: mientras que en Viana do Bolo (Ourense) apenas lo disfrutará nueve segundos, las localidades del norte como Burela, Ribadeo o Mañón rozarán los dos minutos de penumbra.

Por provincias, según la página web habilitada por la Xunta sobre el eclipse, Lugo lidera la franja de totalidad con 66 ayuntamientos -todos menos Carballedo, donde será parcial-, seguida por A Coruña con 59 y Ourense con 15, en tanto que en Pontevedra solo en tres localidades podrá apreciarse de forma fugaz el eclipse completo.

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A Coruña

En la provincia de A Coruña, el eclipse total apenas alcanzará los 16 segundos en Touro y durará uno más en O Pino. Tampoco llegará al medio minuto en Oroso, Ponteceso o Trazo.

Mañón, donde se encuentra el cabo de Estaca de Bares, será el primer punto de Galicia donde se vea el eclipse total, a las 20.27.31, y, además, el que más tiempo podrá disfrutar de él en su provincia, un minuto y 47 segundos.

Cariño (1 minuto,44 segundos) y Ortigueira (1 minuto,43 segundos), al norte de la provincia coruñesa, son los municipios que estarán más tiempo en situación de oscuridad total, mientras que la capital, A Coruña, tendrá un minuto y 16 segundos de eclipse total desde las 20.28.13 horas.

Ourense

Viana do Bolo, en Ourense, tendrá solo nueve segundos de eclipse total; es el más breve de los 143 municipios gallegos en donde la luna ocultará completamente el sol la tarde del miércoles.

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En esta localidad ourensana, que destaca por su carnaval, el eclipse se verá a las 20.30.04, con lo que a las 20.30.13 el sol volverá a descubrirse.

Ocho segundos más podrán visualizarlo en A Teixeira, aunque allí habrá acabado cuando empiece el de Viana, porque el eclipse total será a las 20.29.46.

Castro Caldelas, en la misma provincia, tendrá 23 segundos de eclipse total y Manzaneda se irá a los 31, mientras que en la zona de Valdeorras, los de Rubiá tendrán un minuto y ocho segundos de eclipse; Carballeda, un segundo menos y O Barco, la localidad más destacada de esa comarca del este ourensano, pasará también del minuto sin sol.

Lugo

En Sober, Lugo, el eclipse solar durará solo 18 segundos, siete más en Pantón, mientras que Chantada pasará, por los pelos, del medio minuto y otros nueve ayuntamientos de la provincia no llegarán al minuto, tiempo exacto del que disponen los que lo vean desde Palas de Rei.

En cambio, en el norte de la provincia lucense tendrán un poco más de tiempo para disfrutarlo; hasta un minuto y 49 segundos en Burela y Ribadeo, los municipios de Galicia donde más tiempo habrá eclipse total.

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Solo un segundo menos (1 minuto, 48 segundos) durará en Barreiros, Cervo, Foz o Xove, también en A Mariña lucense.

Pontevedra

En Pontevedra, solo tres ayuntamientos están en la línea del eclipse total, que durará 13 segundos en Rodeiro; 20 en Vila de Cruces y 35 en Agolada, todos ellos a partir de las 20.29 horas.