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Galicia

Controlados los incendios de Baltar y Rodeiro

Ep
10/08/2026 14:46
Labores de extinción en el incendio forestal de Baltar
Labores de extinción en el incendio forestal de Baltar
EFE
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La Consellería do Medio Rural ha dado por controlado el incendio forestal de Rodeiro-Carboentes, que afecta a una superficie de alrededor de 20 hectáreas, mientras que el otro fuego que se registra en el municipio pontevedrés permanece estabilizado, con 20 hectáreas quemadas, y el de Baltar (Ourense), que calcina 120 hectáreas, sigue controlado.

Según los últimos datos ofrecidos por el departamento autonómico, el incendio que se originó en la parroquia de Carboentes quedó controlado a las 22.48 horas de este domingo tras haberse iniciado el sábado sobre las 16.00 horas.

Labores de extinción en el incendio forestal que permanece activo en Baltar

Estabilizados los dos fuegos de Rodeiro y activo el de Baltar

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Para su extinción se han movilizado, por el momento, dos técnicos, 13 agentes, 20 brigadas, 20 motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.

Asimismo, el fuego iniciado en la parroquia de Arnego, también en Rodeiro, sigue estabilizado desde las 00.50 horas del domingo, y ha calcinado una superficie de unas 20 hectáreas. En este caso, han trabajado en su extinción 15 agentes, 20 brigadas, 16 motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y dos aviones.

Por otro lado, la Consellería ha informado de que el incendio que afecta a la parroquia de Garabelos do Bouzo, en Baltar (Ourense), permanece controlado desde las 21.42 horas y afecta a una superficie provisional de 120 hectáreas.

Para tratar de extinguir este fuego se han movilizado un total de tres técnicos, 14 agentes, 31 brigadas, 18 motobombas, tres palas, una unidad técnica de apoyo, seis helicópteros y nueve aviones.

La Consellería do Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Al mismo tiempo, también está disponible para su descarga Alume, la app para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia.

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