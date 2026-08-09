La Xunta prevé un verano de récord con la mirada puesta en el eclipse, que atraerá más del 30% de los turistas de agosto

Vista del sol en un atardecer en A Coruña Patricia G. Fraga

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, prevé que el eclipse solar del próximo 12 de agosto impulse el que será, probablemente, "el mejor año turístico de la historia de Galicia" en términos económicos. Con una ocupación que ya supera las reservas del año anterior, la Xunta prevé que los turistas vinculados específicamente al eclipse superen el 30% del volumen total de visitantes de agosto en la comunidad.

En una entrevista con Europa Press, el representante autonómico de Turismo insiste en que se espera que el eclipse no sea solo un fenómeno astronómico puntual, sino el "gran escaparate" que consolide a la comunidad autónoma como un destino de referencia internacional.

En esta línea, destaca que este año se está comportando "muy positivamente", con una ocupación hotelera que en junio ya creció un 3% y unas reservas para agosto que superan las de 2025, el cual ya había sido, junto al año anterior, "los mejores meses de agosto de la historia del turismo de Galicia".

"Lo que nos comenta el sector turístico es que hay un índice muy alto de reservas para esta fecha y que el precio medio está por encima de los 125 euros en lo que respecta a las reservas, lo cual también nos dice que va a ser un buen año", señala.

La magnitud del evento es tal que el Gobierno central estima que atraerá a 500.000 visitantes a España, por su parte, Galicia prevé que los visitantes atraídos por el eclipse superen el 30% del volumen total de los visitantes de agosto en la comunidad.

Con una rentabilidad hotelera que crece un 7% desde 2023 y unos ingresos que el año pasado rozaron los 470 millones de euros, Galicia se encamina a firmar "el mejor año turístico de su historia en términos económicos", impulsado por una internacionalización que ya aporta más del 30% de los visitantes extranjeros.

Geográficamente, la presión turística se concentrará de forma intensa en la franja de totalidad del eclipse, Lugo es la provincia gallega con mayor presencia de la franja de totalidad, pues la mayor parte del territorio estará en ella (incluida la capital).

En el caso de la provincia de A Coruña, esta tendrá presencia clara de totalidad, en concreto, la capital y también municipios del área metropolitana y del norte/interior. En el sudoeste y en algunas zonas costeras el eclipse puede quedar en parcial.

La provincia de Ourense será "de contraste", la totalidad se concentrará sobre todo en el este/sureste (Valdeorras y zonas de montaña), mientras que en el entorno de Ourense ciudad y buena parte del resto predominará el eclipse parcial. Finalmente, en Pontevedra predominará el eclipse parcial, con totalidad solo en municipios concretos del interior.

Según explica el director de Turismo, si se traza una diagonal en el mapa entre los ayuntamientos de Ponteceso (A Coruña) y A Mezquita (Ourense), todo el territorio al norte de esa línea vivirá el eclipse total.

"Donde se estima la mayoría de ocupación va a ser en el norte, en esos 143 ayuntamientos en los que el eclipse va a ser total y en los que se acumula prácticamente la mitad de la oferta de alojamientos de Galicia", explica.

Asimismo, asegura que para gestionar este flujo, la Xunta trabaja en una comisión conjunta con el Gobierno central y en una comisión interna que coordinan distintas consellerías. El plan logístico incluye el refuerzo de las comunicaciones por autobús en ejes estratégicos, como el que une A Coruña y Vigo, o el trayecto entre Lugo y A Mariña lucense.

Además, se ha habilitado una web específica que centraliza los mejores puntos de observación, puntos excluidos, la oferta complementaria de los ayuntamientos y todas las recomendaciones sanitarias y de emergencia.

En este contexto, Merelles destaca que el eclipse servirá de plataforma para consolidar el astroturismo a través de los nueve destinos Starlight de la comunidad, una distinción de la Fundación Starlight que premia la calidad del cielo gallego.

Seis de estos destinos se encuentran en la franja de opacidad total y tres en la de parcialidad, incluyendo puntos como Trevinca y el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Lugares en los que habrá actividades centradas en la divulgación del fenómeno y también actividades lúdicas.

"Queremos aprovechar que Galicia va a estar en el foco de los medios de comunicación", explica Merelles, subrayando que el eclipse debe funcionar como un "escaparate" para que los visitantes regresen en el futuro a Galicia buscando otros productos y experiencias.

La estrategia de la Xunta pasa por priorizar la calidad sobre la cantidad, según explica. "Lo que estamos observando en este año 2026 es que aquellos que nos visitan están más tiempo, están incrementando la estancia media, y también hay mayor ocupación en los establecimientos hoteleros, que eso realmente es lo que desde nuestro punto de vista nos interesa. No tanto un gran número de visitantes, sino que los visitantes estén más tiempo", detalla.

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En este sentido, el Camino de Santiago sigue siendo el gran imán de Galicia, con más de un 60% de peregrinos extranjeros y estancias mínimas de ocho días. Sin embargo, el director de Turismo subraya que la meta es que ese peregrino, tras su experiencia inicial, realice segundas visitas.

Para fomentar esta tendencia, el director recuerda que la Xunta invierte anualmente 13 millones de euros en promoción, con planes que incluyen programas para atraer a periodistas, creadores de contenido y touroperadores internacionales para que conozcan Galicia "y puedan transmitir una vez que regresen a sus puntos de origen cómo es como destino turístico".

Esta apuesta cristaliza en la marca 'Galicia Premium', destinada a captar esa demanda que busca restaurantes, alojamientos y experiencias de un "nivel superior". Un perfil de turista que ya es una realidad, según destaca, ya que el gasto medio diario del visitante extranjero supera los 130 euros, llegando a los 150 euros en el caso de los norteamericanos.

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En este contexto, se enmarca la entrada de Galicia en el club de turismo premium Virtuoso, enfocado en atraer a visitantes hacia rutas exclusivas. A este crecimiento contribuye también el papel de Galicia como "refugio climático", ante el aumento de las temperaturas en el sur y el Mediterráneo, los turistas nacionales --especialmente andaluces (segundos en volumen de visitas tras los madrileños) y valencianos-- buscan el "fresquillo" de la comunidad.

Finalmente, y con la mirada puesta en el acontecimiento del 12 de agosto, el director hace un llamamiento a la prudencia y la conservación ante la afluencia prevista el día del eclipse, por ello, se vigilarán con especial atención los territorios más sensibles, como las zonas de la Red Natura y espacios de especial protección ambiental en el interior.

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Algunos ayuntamientos, como el de Valdoviño, ya han anunciado que limitarán el acceso a determinados lugares por seguridad y para preservar su valor ambiental. Además de la Torre de Hércules en A Coruña, Monte Pindo en Carnota, Fuciño do Porco en O Vicedo, la Fervenza do Toxa en Silleda y Monte da Guía en Vigo, que son algunos de los 29 puntos de exclusión en Galicia establecidos por el dispositivo de seguridad.

"Creemos que Galicia está preparada para recibir esta afluencia y además es una oportunidad excepcional para, no solo focalizar en el tema de turismo astronómico, sino una oportunidad para que todos aquellos que nos visiten puedan conocer el destino de una forma más global por sus valores gastronómicos, de naturaleza, patrimoniales y se conviertan en clientes turísticos en nuestro territorio", concluye el representante autonómico.