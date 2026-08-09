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Galicia

Fallece una persona en Verín tras caerse de un caballo

Efe
09/08/2026 13:42
Imagen de archivo de un caballo
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EFE
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Una persona ha fallecido este domingo en Verín (Ourense) después de caerse de un caballo mientras transitaba por un camino de tierra en la parroquia de Tamagos. Según la información del 112 Galicia, el personal sanitario desplazado comprobó que, tras el accidente, entró en parada cardiorrespiratoria.

La central de emergencias fue informada por un particular de que una persona había sufrido una caída de un caballo en un camino de tierra y que permanecía inconsciente a causa del accidente. Al lugar acudió un operativo conformado por la Guardia Civil, la Policía Local y el 061, que llegó a movilizar el helicóptero medicalizado con base en Ourense.

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Una vez allí, los profesionales sanitarios comprobaron que había entrado en parada cardiorrespiratoria y, pese a que se le practicaron las maniobras correspondientes, no fue posible reanimarla.

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