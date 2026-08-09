Este lunes comienza la inscripción para participar en los cursos gratuitos de conducción segura de motocicletas de la Xunta

Imagen referencial de una familia viajando en motocicleta Archivo El Ideal Gallego

La Xunta abrirá este lunes, 10 de agosto, el plazo de inscripción para participar en una nueva convocatoria de los cursos gratuitos de conducción segura de motocicletas, que se celebrarán el próximo mes de septiembre.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, se trata de la segunda convocatoria de este año de los cursos gratuitos dirigidos a motoristas. Serán ocho cursos en total, con 160 plazas disponibles, dirigidas a mayores de 18 años que dispongan de tres años de experiencia con el Permiso B.

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Esta nueva edición de estos cursos gratuitos se impartirá en cuatro jornadas y dos turnos diarios, con un máximo de 20 alumnos por grupo. Las fechas de los cursos, con horario de mañana o de tarde, serán: 12 de septiembre en el municipio de Vilalba, 19 de septiembre en Vilaboa, y 26 y 27 de septiembre en Curtis.

En las sesiones, los participantes aprenderán a reaccionar ante situaciones adversas y se abordarán cuestiones relacionadas con la normativa, técnicas para mejorar las habilidades de los motoristas, la anticipación del riesgo y la forma de reaccionar ante él.

Además, se tratarán aspectos como el mantenimiento básico de la motocicleta, la técnica y el control de la frenada, la gestión de la trayectoria en curvas, las maniobras evasivas y la conducción con pasajero.

Así las cosas, la inscripción se podrá realizar desde este lunes a las 9.00 horas. Toda la información y los enlaces para la preinscripción están disponibles en las páginas web de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras y de la entidad colaboradora, Motovial.