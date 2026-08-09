Estabilizados los dos fuegos de Rodeiro y activo el de Baltar 

Labores de extinción en el incendio forestal que permanece activo en Baltar EFE

Los dos incendios forestales de más de 20 hectáreas cada uno en el ayuntamiento pontevedrés de Rodeiro han quedado estabilizados este domingo, mientras que el de Baltar (Ourense) sigue activo con 95 hectáreas quemadas, según la Consellería de Medio Rural.

El primero en quedar estabilizado, a las 00.50 horas, fue el de la parroquia de Arnego, que comenzó a las 15.59 horas del sábado.

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Según las últimas estimaciones provisionales afecta a una superficie de más de 20 hectáreas y para su extinción se han movilizado 10 agentes, 12 brigadas, 8 motobombas, 1 pala, 4 helicópteros y 2 aviones.

También está estabilizado desde las 09.17 horas de este domingo el incendio que comenzó a las 16.03 horas del sábado en la parroquia de Carboentes.

Este afecta a una superficie de más de 20 hectáreas y en su extinción trabajan 2 técnicos, 10 agentes, 13 brigadas, 13 motobombas, 1 pala, 3 helicópteros y 4 aviones.

Sigue activo desde las 12.21 horas del sábado el incendio forestal registrado en el ayuntamiento ourensano de Baltar, parroquia de Garabelos do Bouzo.

Según las últimas estimaciones provisionales afecta a una superficie de 95 hectáreas y para su extinción se han movilizado 3 técnicos, 12 agentes, 21 brigadas, 13 motobombas, 3 palas, 1 unidad técnica de apoyo, 6 helicópteros y 9 aviones.