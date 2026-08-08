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Galicia

La Xunta lanza una guía de buenas prácticas para reducir la presencia de residuos en las playas gallegas

Europa Press
08/08/2026 15:35
Aspecto de la playa del Orzán en la mañana de San JuanBasura y residuos en la playa después de San JuanEl día de San Juan generó la mitad de basura que el año pasado
Aspecto de la playa del Orzán en la mañana de San Juan
Javier Albores
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La Xunta, a través de Sogama, ha lanzado una guía de buenas prácticas con el objetivo de reducir la presencia de residuos en las playas gallegas durante el verano y contribuir a proteger y mantener los ecosistemas costeros.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, bajo el lema 'Que lo único que quede en la playa sea tu nombre escrito en la arena', la campaña propone una serie de recomendaciones y consejos, estructurados en torno a tres momentos clave: la planificación de la visita, el comportamiento en la playa y la recogida.

Concretamente, la nueva guía incide en la importancia de la prevención, teniendo presente la necesidad de reducir la generación de residuos mediante acciones como priorizar el uso de productos reutilizables, evitar envoltorios de plástico innecesarios, utilizar bolsas de tela o escoger cosméticos biodegradables y protectores solares respetuosos con el medio marino.

Basura post San Juan

La basura generada por el San Juan se redujo casi a la mitad este año

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Además, durante la vista a los arenales hace hincapié en que la prioridad es evitar que los residuos acaben dispersos por el viento, recoger los restos orgánicos, utilizar las duchas públicas sin emplear jabón y respetar la biodiversidad, evitando extraer especies, dañar las dunas o llevarse a casa conchas, piedras u otros elementos naturales.

Finalmente, al abandonar la playa, la guía anima a revisar el entorno para no olvidar pequeños residuos, separar correctamente la basura en los contenedores correspondientes o, en caso de no encontrarlos, guardarla hasta localizar alguno.

A mayores, propone colaborar activamente en la limpieza de la playa recogiendo al menos tres residuos plásticos durante el camino de salida, y recomienda limpiar en casa todo el material utilizado para evitar la propagación de especies invasoras microscópicas.

Con todo, el documento se encuentra disponible para su descarga y consulta en la página web de Sogama.

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