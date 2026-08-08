Un punto de Galicia donde se podrá apreciar el eclipse total de sol el 12 de agosto EFE / Cabalar

Galicia será la primera comunidad autónoma que verá el eclipse solar del 12 de agosto y cuenta con una posición privilegiada porque en casi la mitad de su territorio será total y en el resto será parcial al 99 %.

En 143 de los 313 municipios gallegos se hará de noche de repente, pero para poder apreciar la Luna cubriendo el disco solar es necesario buscar un lugar con vista despejada hacia el oeste que permita observar el astro celeste, que estará a baja altura por ser al atardecer.

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Estos son los diez mejores lugares para disfrutar del eclipse en Galicia, donde la totalidad será visible prácticamente en toda la provincia de Lugo y gran parte de A Coruña, en zonas de Ourense como Valdeorras y en tres municipios de Pontevedra. La duración aumentará cuanto más cerca nos situemos de la línea central del eclipse.

A Coruña

La ciudad herculina será uno de los epicentros del eclipse en Galicia porque tiene muchos lugares con vista despejada hacia el oeste.

El Monte de San Pedro, por su altura, es uno de los sitios más recomendados, así como las playas de Orzán y Riazor -habrá espacio específico para personas con movilidad reducida-, el aparcamiento del Aquarium o los parques de San Diego, Oza, Eirís y Novo Mesoiro.

No está permitido verlo desde la Torre de Hércules, zona de exclusión por seguridad.

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Estaca de Bares y Cabo Ortegal

Para una observación lejos de la ciudad, estos dos espacios cuentan con una ventaja: serán los primeros de toda la península ibérica donde será visible el fenómeno.

Estaca de Bares, el punto más septentrional de la península, será además el primero en ver la fase total -junto al cabo de Peñas (Asturias)- y su duración será muy elevada, de 1 minuto y 48 segundos.

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Ribadeo

Un poco más largo será en Ribadeo, donde la totalidad alcanzará 1 minuto y 50 segundos, máximo en la comunidad.

Aunque se cerrará el acceso al arenal de As Catedrais, se podrá ver en las inmediaciones, donde el Observatorio Astronómico Ramón María Aller organiza una observación conjunta con el monumento megalítico Altar del Sol de Lalín (Pontevedra) con pantallas gigantes para ver simultáneamente cómo avanza en ambas localizaciones, con el comentario científico de su coordinador, José Ángel Docobo.

En el resto de A Mariña también habrá buena visibilidad.

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Lugo

La capital lucense es un buen destino para los más interesados en los aspectos científicos del eclipse.

La Universidade de Santiago de Compostela organiza un evento con dos puntos de observación en el adarve de la Muralla Romana y el Parque Rosalía de Castro, donde habrá telescopios solares de luz blanca y H-alfa, cuyas imágenes se proyectarán en una pantalla gigante.

Miño

Otro lugar con oferta científica será el Parque das Idades de Miño, especialmente para quien va con niños.

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas organiza una jornada con telescopios, pantallas gigantes, talleres infantiles, animación y oferta gastronómica.

Trevinca

El punto más alto de Galicia es otro lugar privilegiado porque garantiza que no habrá nada en el horizonte que bloquee la vista.

Este destino con certificado Starlight ofrece una experiencia doble: después del eclipse se podrán observar las Perseidas, aprovechando su baja contaminación lumínica.

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Costa da Morte

En el otro extremo de la comunidad, otro destino Starlight permite también unir el eclipse con Perseidas.

La totalidad solo se verá en la mitad norte, desde Zas y Cabana de Bergantiños, pero el mejor municipio de esta zona para observarlo será A Laracha porque tendrá la duración más elevada (55 segundos).

Ribeira Sacra

La fase total será visible en 17 municipios de la Ribeira Sacra: A Pobra de Trives, A Pobra do Brollón, A Teixeira, Bóveda, Castro Caldelas, Chantada, Manzaneda, Monforte de Lemos, O Saviñao, Pantón, Paradela, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, San Xoán de Río, Sober y Taboada.

Varias bodegas han organizado eventos para observar el eclipse entre viñedos o a bordo de un catamarán entre los cañones del Miño.

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Valdeorras

En Ourense, la comarca de Valdeorras será uno de los pocos lugares donde se verá el eclipse total, y cuenta con una particularidad histórica: fue el epicentro del último eclipse total visto en la península ibérica, en 1912.

Rodeiro, Agolada y Vila de Cruces

Para verlo desde la provincia de Pontevedra, estos tres municipios son los únicos en los que el eclipse será total.