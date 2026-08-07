Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Foz

Una persona ha perdido la vida este jueves tras producirse un incendio en una vivienda ubicada en la avenida do Viveiro, en la localidad lucense de Foz.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 22.00 horas, cuando varias personas reportaron un incendio en una vivienda en la zona del barrio de Marzán. En esta comunicación, los alertantes explicaron que podría haber una persona dentro, pero no pudieron confirmarlo en ese momento.

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Con esta información, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitó la intervención de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los cuerpos de Bomberos de Barreiros y Viveiro y de la Guardia Civil. También se informó a los voluntarios de Protección Civil de Foz.

Poco después de las 23.00 horas, los bomberos informaron que tenían el incendio bajo control. Una vez extinguidas las llamas, localizaron al fallecido en el interior. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.