Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Foz

Ep
07/08/2026 14:12
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Una persona ha perdido la vida este jueves tras producirse un incendio en una vivienda ubicada en la avenida do Viveiro, en la localidad lucense de Foz.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 22.00 horas, cuando varias personas reportaron un incendio en una vivienda en la zona del barrio de Marzán. En esta comunicación, los alertantes explicaron que podría haber una persona dentro, pero no pudieron confirmarlo en ese momento.

Incendio en Nicomedes Pastor Díaz

La explosión de un patinete causa once heridos en una casa de A Coruña

Más información

Con esta información, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitó la intervención de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los cuerpos de Bomberos de Barreiros y Viveiro y de la Guardia Civil. También se informó a los voluntarios de Protección Civil de Foz.

Poco después de las 23.00 horas, los bomberos informaron que tenían el incendio bajo control. Una vez extinguidas las llamas, localizaron al fallecido en el interior. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

La Xunta anticipa cambios en las reincorporaciones de las bajas laborales tras firmar el preacuerdo del plan
Europa Press
BÉDA (ALMERÍA) (ESPAÑA), 11/07/2026.- Vista del área calcinada en el municipio almeriense de Béda . La superficie afectada por el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería), con doce fallecidos, se ha elevado a 6.600 hectáreas por los avances registrados durante la pasada jornada, que obligaron a ampliar el perímetro ante la presencia de focos y frentes muy activos. EFE/Carlos Barba

Los hijos de las víctimas del fuego mortal de Los Gallardos exigen investigar la falta de avisos
EFE
Belén do Campo, durante su visita a las obras del Ánxel Casal

Belén do Campo supervisa las obras de rehabilitación del CIFP Ánxel Casal
Redacción
Inés Rey presenta la nueva red municipal de puntos limpios

El sistema de tarjeta para contenedores de basura comenzará a usarse en A Coruña en diciembre
Abel Peña